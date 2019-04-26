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Van’da Cevdet Bağca konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 23:24 | Son Güncelleme

Van’da ünlü sanatçı Cevdet Bağca konser verdi.Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından Cevdet Bağca, Harvest Kafe tarafından düzenlenen konserle Vanlı hayranlarıyla bir araya geldi.

Van’da ünlü sanatçı Cevdet Bağca konser verdi.
Türkiye’nin ünlü ses sanatçılarından Cevdet Bağca, Harvest Kafe tarafından düzenlenen konserle Vanlı hayranlarıyla bir araya geldi. Konserde birbirinden güzel şarkıları seslendiren Bağca, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Konser sonunda bir açıklamada bulunan ünlü sanatçı Bağca, Van’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, “Van’a geldiğimde hep aynı heyecanları yaşayan biriyim. Van benim için çok değerli bir yer. Türkiye’deki konserlerimden ya ilkini ya da ikincisini Van’da yaparım. Buraya her geldiğimde büyük keyif alıyorum. Çok ta mutlu oluyorum” dedi.
Yeni albüm çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Bağca, yaklaşık iki ay sonra yeni şarkılarının duyulacağının müjdesini verdi. Konuşmasında barış dileklerinde de bulunan Bağca, “Herkese barış, aydınlık, demokrasi, özgürlük, şiddetsiz günler ve gelecekler diliyorum. Onları çok seviyorum” diye konuştu.
Vanlıların güzel vakit geçirmesi amacıyla sürekli konserler düzenlediklerini belirten İşletme Müdürü Erdem Abbasigil, “Halkımızın eğlenmesi için programlar düzenliyoruz. Bunlardan biri de Cevdet Bağca konseri. Önümüzdeki aylar içerisinde yine değişik sanatçılarla, değişik konserlerle yolumuza devam edeceğiz. Van halkına elimizden geldiği kadar hizmetin en kalitelisini sunmak için buradayız” dedi.
Öte yandan Van’da Cevdet Bağca konserinin düzenlenmesine sevinen Vanlı müzik severler ise kentte bu tür organizasyonların yapılmasını yerinde bulduklarını dile getirerek, konserde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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