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Van'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 21:02 | Son Güncelleme

VAN’ın Gürpınar ilçesinde, okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem'in (12), Jandarma Su Altı Tim Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu gölette cansız bedeni bulundu.

Van'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN’ın Gürpınar ilçesinde, okul çıkışı gölete girdikten sonra kaybolan 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural (12) ile Diyar Erdem'in (12), Jandarma Su Altı Tim Komutanlığı ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu gölette cansız bedeni bulundu.
Olay, öğle saatlerinde Gürpınar ilçesine bağlı Öveçli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, okuldan çıktıktan sonra mahallede sulama amaçlı yapılan gölete yüzmek için giren 7'nci sınıf öğrencileri Mehmet Selim Dural ile Diyar Erdem, bir süre sonra gözden kayboldu. Öğrenciler eve gelmeyince aileleri merak edip, köyün yakınındaki gölette arama çalışması başlattı. Göletin yanında çocuklarının ayakkabılarını görünce aileler, jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Su altı Tim Komutanlığı ekipleri, 2 öğrencinin sulama için yapılan gölette kaybolduğunu tespit etti. Bunun üzerine AFAD ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Ekiplerin arama çalışması sonuç vermeyince, devreye Jandarma Su Altı Timi girdi. Gölete dalan ekipler, 2 öğrencinin cansız bedenine ulaştı. Çocukların cenazeleri olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gürpınar Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Olay yerinde bulunan çocukların yakınları ise sinir krizi geçirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Van'da gölete giren 2 çocuk boğulduVan'da gölete giren 2 çocuk boğulduVan'da gölete giren 2 çocuk boğuldu

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