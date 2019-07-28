Van'da gösteri ve yürüyüşler 15 gün yasaklandı

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da gösteri, yürüyüş, miting ve oturma eylemi gibi etkinliklere güvenlik gerekçesiyle 15 gün yasak getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, yaşanması muhtemel olayların önüne geçmek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 28 Temmuz ile 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılacak olan her türlü gösteri, yürüyüş, miting, toplantı, çadır kurma, oturma eylemi gibi etkinliklerin yasaklandığı bildirildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı planlarını bertaraf etmek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 28/07/2019 tarihinden itibaren geçerli 11/08/2019 tarihi de dahil olmak üzere 15 gün süre ile Van İli coğrafi sınırları içerisinde, açık alanlarda düzenlenecek her türlü yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma vb. her türlü eylem ve etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/A-­C maddeleri ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

