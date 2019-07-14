HABER

Van'da 'huzur' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 15:24 | Son Güncelleme

VAN İl Jandarma Komutanlığı'nca 387 kişilik personelle kentte huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Van'da 'huzur' uygulaması

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) - VAN İl Jandarma Komutanlığı'nca 387 kişilik personelle kentte huzur uygulaması gerçekleştirildi. Denetimlerde, 7 bin 464 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 4 bin 998 araç kontrol edildi.
Türkiye genelindeki huzur ve güven uygulaması, eş zamanlı olarak Van'da da gerçekleştirildi. Kentte oluşturulan 37 uygulama noktasında, 387 kişilik jandarma personeliyle yapılan denetimlerde; 7 bin 464 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 4 bin 998 araç kontrol edildi. Eksikleri tespit edilen 49 sürücüye, toplam 11 bin 272 TL idari para cezası uygulandı, 11 araç ise trafikten men edildi. Yol kontrollerinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen 59 kaçak göçmen de yakalanırken, kontrollerde 232 gram metamfetamin ile 100 gram esrar ele geçirildi. Yetkililer, halkın huzur ve güven içinde günlük hayatlarının devam etmesi için bu tür uygulamaların sık sık yapılacağını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

Van'da 'huzur' uygulamasıVan'da 'huzur' uygulamasıVan'da 'huzur' uygulamasıVan'da 'huzur' uygulaması

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Otomobilin üzerine tomruk düştü: 3 yaralıOtomobilin üzerine tomruk düştü: 3 yaralı
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorSuriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Çeşme'de büyük tehlike! "Tedbir alınmazsa facia kapıda"

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Yakalanınca kendisini böyle savundu: Doktor tavsiye etti

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun’da 15 Temmuz sonrası FETÖ’den 10 bin 334 kişi hakkında işlem yapıldı

Samsun’da 10 bin 334 kişiye FETÖ'den işlem

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı! İstanbul'da korkunç olay!

Daireye giren polis ekipleri vahşetle karşılaştı!

Camide namaz kılan abisine kurşun yağdırdı!

Her şey namaz sırasında yaşandı! Camide dehşet!

İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.