Van’da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu

Van’ın Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubu, ailesi ve jandarmanın iknası sonucu teslim oldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen Van ili Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubunun, 25 Eylül 2019 tarihinde Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı’ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

