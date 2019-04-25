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Van'da kaçak avlanan inci kefalleri ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 09:44 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde üreme döneminde avlanması yasak olmasına rağmen 100 kilogram ince kefali ve 200 metre ağ bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde, kaçak avlandığı tespit edilen inci kefalleri ile 200 metre misina ağ ele geçirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, inci kefali üreme dönemi olan 15 Nisan-15 Temmuz'da kaçak avcılıkla etkin mücadele çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, Edremit İlçe Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Van Kalesi eski balık mevkisinde yaptıkları denetimlerde kaçak avlanıldığı belirlenen inci kefalleri ile 200 metre misina ağ buldu.

El konulan 100 kilogram balık ile ağ imha edilmek üzere Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, av yasağı döneminde tüm güvenlik birimlerinin denetimlerle inci kefalinin kaçak avlanılmasının önüne geçmeye çalıştığını belirtti.

İnci kefalinin üreme sezonundaki av yasaklarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Görentaş, "15 Nisan'dan 15 Temmuz'a kadar inci kefali avlamamalıyız, almamalıyız, satmamalıyız ve av yasağı süresince yememeliyiz." ifadesini kullandı.

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