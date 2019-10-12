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Van'da silahlı kavgaya karışan iki kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 13:56 | Son Güncelleme

İpekyolu ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı kavgaya karıştıkları belirlenen iki kişi tutuklandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisinin tutuklandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin Bahçıvan Mahallesi Sıhke Caddesi'nde 9 Ekim'de C.Y. ve S.Ö'nün yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri, M.N.T, B.A, A.B. ve E.Ş'yi yakaladı.

İfadelerinde, bir gasp olayında elde ettikleri malzemelerin paylaşımından dolayı aralarında anlaşmazlık çıktığını beyan eden zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Şüphelilerden M.N.T. ve B.A. tutuklanırken, A.B. ve E.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan zanlıların üstleri, araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 39 mermi ve 11 boş kovan bulundu.

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