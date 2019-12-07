Van'da "STEM Makers Fest /Expo" etkinliği ilgi gördü

Van'da yurt içinden ve dışından akademisyenlerin katılımıyla "STEM Makers Fest /Expo" etkinliği düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ), ABD Ankara Büyükelçiliği, Hacettepe Üniversitesi STEM & Maker Lab işbirliğiyle hazırlanan etkinlik, bilim meraklılarını kentte buluşturdu.

Van YYÜ Mühendislik Fakültesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, robotik kodlama, üç boyutlu yazıcılar ve ahşap tasarım alanlarında 28 farklı atölye çalışması gerçekleştirildi.

Yerli ve yabancı akademisyenlerin sunumlar gerçekleştirdiği etkinlikte, çocuklar, sergi salonlarındaki "STEM" ve "Maker" alanlarında bilimle dolu bir gün geçirme fırsatı buldu.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, yaptığı açıklamada, etkinliğin öğrencilerin kendi tasarımlarını oluşturabilecekleri ve yeni icatlar üretebilecekleri bir ortam sunduğunu belirtti.

İki gün sürecek etkinliğe tüm öğrencileri davet eden Şevli, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz için fen, teknoloji, mühendislik ve matematiğin bir arada kullanabilecekleri farklı tasarımları atölye çalışmalarıyla deneyimleyebileceği bir organizasyon oldu. Öğrencilerimiz 3D yazıcıların benzer çalışmalarını yapıyor. Böylece 3D konusunda bir tecrübeye sahip oluyorlar. Öğrencilerimiz bu tür etkinlikler sayesinde disiplinler arasında farklı ilişkiyi, farklı laboratuvar ve atölye imkanlarında daha net anlayabiliyor. Böylece hayal dünyaları daha da genişliyor. Bu etkinlikte emeği olan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum."

Van YYÜ Eğitim Fakültesinden Dr. Metin Şardağ da Türkiye genelinde 4 farklı ilde benzer etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirterek, festivalde 28 farklı atölye ve 3 farklı serginin yer aldığını kaydetti.

