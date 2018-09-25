Van'da terör operasyonu

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda, araziye gömülü mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik aralıksız devam eden "Şehit Jandarma Ordudonatım Astsubay Kıdemli Çavuş Halil Çelikel Operasyonu" kapsamında Çatak ilçesine bağlı Yukarınarlıca Mahallesi kırsalında çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında araziye gömülü vaziyette, 245 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, kannas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 5 el bombası, el telsizi, 2 el yapımı patlayıcı ateşleme düzeneği,

piknik tüpü ve 3 çift ayakkabı ele geçirildi."

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edileceği vurgulandı.

