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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlerce saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülmüş 12 tüp ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarının saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömdüğü 12 tüp bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Esenyamaç Mahallesi Tuluklu mezrası kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sabri Eyreler Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile saldırılarda kullanılmak üzere araziye gömülü 12 büyük tüp ele geçirildi.

Tüpler, olay yerinde imha edildi.

Bölgede vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar daha güçlü ve kararlı şekilde sürdürülecek.

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Başkale terör operasyonu Van

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