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Van'da terör operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 10:21 | Son Güncelleme

Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi, teröristlerin kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildi

Van'ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Çatak ilçesine bağlı Andiçen, Ulaşır, Surik mahalleleri kırsalında PKK'lı teröristlerin sığınak, barınak ve malzeme depo olarak kullandığı alanlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.

"Şehit Güvenlik Korucusu Halil Şipi" operasyonunun 09-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda Glock marka tabanca, şarjör ve 14 fişeği, Smith Wesson marka tabanca, şarjör ve 12 fişeği, büyük telsiz, el telsizi, zaman ayarlı 3 mayın/ el yapımı patlayıcı düzeneği, güneş paneli, savunma tipi Rus el bombası, 2 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve 55 fişeği, 13 küçük tüp, 6 büyük tüp, akü, 6 pil, radyo, 7 günlük ajanda, sekizli pil bloku, kol saati, 2 enjektör, morfin, ses kayıt cihazı, kulaklık, 25 litre motor yağı, büyük bidon kavurma, 200 kilogram un, 54 litre yağ, 40 kilogram tuz, 60 paket makarna, 50 kilogram bulgur, 50 kilogram pirinç, 20 litre pekmez, 10 litre tahin, 5 kilogramlık 10 kutu konserve ele geçirilmiş olup, sığınak ve barınaklar imha edilmiştir."

Açıklamada ayrıca, bölgede huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların, halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.

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