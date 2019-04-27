Van'da terör şüphelisi operasyonla yakalandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda, hakkında terör suçundan 2 kez yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Milli İstihbarat Teşkilatı Van Bölge Daire Başkanlığı ile müşterek yürütülen çalışmalar sonucu, Bükeç Mahallesi kırsal alanında 25 Nisan'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik "Şehit Jandarma Asteğmen Tamer Aydın Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2 yakalama kararı bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Bölgede terör örgütünce kullanıldığı tespit edilen depo ve sığınaklarda tabanca, 2 av tüfeği, sığınak yapımı için hazırlanmış 50 kalas, 100 metre kablo, katalitik soba, elektrikli ısıtıcı, büyük tüp, 300 kilogram un, 100 kilogram şeker, 50 kilogram yağ, 10 kilogram pirinç, 10 kilogram bulgur, 5 kilogram çay, 10 kilogram turşu, 3 kilogram salça, 7 kilogram pekmez, 5 kilogram tahin, 30 yufka ekmeği, 5 çift ayakkabı, 5 yelek, el feneri ve projektör ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlı tutuklandı.

