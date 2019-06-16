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Van'da YKS heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 10:06 | Son Güncelleme

VAN'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı.

Van'da YKS heyecanı

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'da öğrenciler Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı yaşadı. Dün yapılan YKS birinci oturumu Temel Yeterliik Sınavı'na (TYT) 41 bin 307, bugün sabah yapılan YKS 2. oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına ise 33 bin 322 öğrenci katıldı.
Ölçme, Seç ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Van'da dün yapılan YKS birinci oturumu TYT'ye 136 sınav merkezi , 5 cezaevinde 41 bin 307 öğrenci katıldı.
Bugün sabah yapılan YSK ikinci oturumu Alan Yeterlilik (AYT) sınavına ise 109 sınav merkezi ve 5 cezaevinde 33 bin 322 öğrenci sınava girdi.
Öğleden sonra yapılacak olan YKS 3. oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) sınavına ise 13 sınav merkezi ve 5 cezaevinde 1703 öğrenci katılacak.
Sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne aieleleriyle gelen öğrenciler, sınav öncesi üst araması yapılıp, sınav giriş belgeleri kontrol edildikten sonra içeri alındı. Öğrenciler, içerde ter dökerken, aileleri de okulların önünde heyecanla onların sınavdan çıkmasını bekledi.
ÖSYM Van İl Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Temur, Van'da iki günde 3 oturum halinde 258 sınav merkezi ve 5 cezaevinde YKS sınavlarına toplam 76 bin 332 öğrencinin sınava gireceğini söyledi.

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Van'da YKS heyecanıVan'da YKS heyecanıVan'da YKS heyecanı

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