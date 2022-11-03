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Van’daki deprem konutları için anahtar teslimi

03.11.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’ın Hoy kentinde önceki yıl meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan sıcak yuvalarına bugün kavuşuyor.

Van’daki deprem konutları için anahtar teslimi

İran’ın Hoy kentinde önceki yıl meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin yıkıma neden olduğu Van’ın Başkale ilçesindeki depremzedeler, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan sıcak yuvalarına bugün kavuşuyor.

İran’da 23 Şubat 2020’de yaşanan sarsıntıdan etkilenen, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 67 kişinin yaralandığı Özpınar Mahallesi’nde evleri hasar gören aileler için TOKİ tarafından 75 konut inşa edildi. Halkın hayvancılıkla geçimini sağladığı mahallede, depremzedeler için 16 ahırın inşaat çalışmaları da tamamlandı.

Depremzedeler, afetlere dayanıklı çelik konstrüksiyondan yapılarak oturuma hazır hale getirilen konutlara bugün yapılacak anahtar teslimiyle kavuşacak.

“75 KONUTUMUZUN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ”

İHA muhabirine konuşan AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Başkale depreminde 10 vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsattı. Depremin meydana geldiği ilk dakikadan müdahale çalışmalarının başladığını ve o süreçte devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini ifade eden Körpeş, “Vatandaşlara çadır kentler, sonra konteynerler teslim edildi. Şu aşamada da kalıcı konutlarını teslim ediyoruz. Kalıcı konutların inşası tamamlandı. Mevcut durumda 75 konutumuzun anahtarlarını teslim ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız” dedi.

“KONUTLAR DEPREME KARŞI DAYANIKLI”

Bölgede yapılacak diğer kalıcı konutların da ihalesinin yapıldığını ve inşaatlarına yakın zamanda başlanacağını dile getiren Körpeş, “Bölgemiz deprem açısından riskli bölgelerden bir tanesidir. Bu yüzden depreme dayanıklı olması için çelik konstrüksiyon malzemeden üretilen konutlar şeklinde oldu. Mevcut durumda yapılan konutlar depreme karşı dayanıklıdır. Vatandaşlarımız bundan sonraki süreçte inşallah ‘evlerimiz depremden zarar görecek’ diye endişeye kapılmayacak” diye konuştu.

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