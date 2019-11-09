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Van'ın İpekyolu Belediyesine Kaymakam Aslan görevlendirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:39 | Son Güncelleme

Van'ın İpekyolu Belediyesine Kaymakam Aslan görevlendirildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde hakkında yürütülen terör soruşturması nedeniyle gözaltına alınan ve görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Azim Yacan'ın yerine Kaymakam Sinan Aslan, "belediye başkan vekili" olarak görevlendirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İpekyolu Belediye Başkanı Yacan'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı anımsatıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İpekyolu Belediye Başkanı Yacan, terör suçları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınması üzerine Anayasanın 127 ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesinin amir hükümleri gereği İçişleri Bakanlığının 8 Kasım 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldı. Bunun üzerine aynı kanunun 45/2 ve 46. maddeleri gereği İpekyolu Belediye Başkanlığı görevine vekaleten ilçe Kaymakamı Sinan Aslan görevlendirildi."

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