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Van'ın Pamukkalesi'ne ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 16:30 | Son Güncelleme

VAN'da Başkale ilçesinde bulunan doğa harikası travertenler yoğun ilgi görüyor.

Gülay KUYUCU / VAN,(DHA) - VAN'da Başkale ilçesinde bulunan doğa harikası travertenler yoğun ilgi görüyor. Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri travertenleri ziyaret edip, bol bol fotoğraf çektirdi. Başkale'ye 35 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki doğal oluşumlara benzerliğiyle dikkat çekiyor. Güvenlik ve ulaşım sorunları nedeniyle yıllarca kaderine terk edilen kentin doğa harikası travertenleri, son günlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte faaliyet gösteren Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri yaklaşık 170 kişi ile birlikte travertenleri ziyaret etti. Eşsiz manzarayı sosyal medya hesaplarından paylaşan klüp üyeleri, doyasıya fotoğraf çektirip bu anı ölümsüzleştirdi. Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, Van'ın birçok güzelliklerinin olduğunu fakat tanıtıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Başkale travertenlerinin de bu güzellikler arasında bulunduğunu belirten Demez, bu güzelliklerin herkesin görmesini istediklerini söyledi. Demez, "Bugünkü etkinliğimize yaklaşık 170 kişi katıldı. Burası gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir turizm alanı. Buralara sahip çıkılması gerekiyor. Bu güzellikleri görmek için herkesi Van'a bekliyoruz" dedi.

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