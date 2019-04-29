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Vanlı kadınlardan farkındalık için bisiklet turu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

VAN'da kadınların yaşamın her alanında varlığına dikkat çekmek isteyen 15 kadın, bisiklet turunda 20 kilometre pedal çevirdi.

Vanlı kadınlardan farkındalık için bisiklet turu

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN'da kadınların yaşamın her alanında varlığına dikkat çekmek isteyen 15 kadın, bisiklet turunda 20 kilometre pedal çevirdi.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Toplum Gönüllüleri Topluluğu'na üye 15 kadın, farkındalık oluşturmak amacıyla, bu yıl ikinci kez bisiklet turu düzenledi. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' mesajını veren Vanlı kadınlar, Kazım Karabekir Caddesi'nden bisikletleriyle yola çıktı. Kale Yolu ve İskele Caddesi'ne kadar 20 kilometre pedal çeviren kadınların etkinliği, Beşyol Meydanı'ndaki valilik binası önünde son buldu.
YYÜ Toplum Gönüllüleri Topluluğu Koordinatörü Kübra Demir, Van'da ikinci kez kadınların bisiklet turu yaptıklarını belirterek, "Kadınlarımızın her alanda etkin olduğunu göstermek ve bisikletli yaşamın dikkate alınması için böyle bir etkinlik yaptık. 'Egzoz kokusuna karşı çiçek kokusu' diyerek pedal çevirip farkındalık yaratmaya devam ediyoruz. İkincisini düzenlediğimiz kadınlar bisiklet turumuza bu kez güvenlik güçleri de eşlik ederek, trafikten kolaylıkla geçmemizi sağladılar. Van'da bisiklet yolu imkanı sağlanana kadar ve kadınların da bu imkandan faydalanmasını sağlayana kadar, bu etkinliğimize devam edeceğiz. Bütün kadınların bu etkinlikte bize katılıp, gücümüze güç katmalarını bekliyoruz. Çünkü biz birlikte güçlüyüz" dedi.
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Vanlı kadınlardan farkındalık için bisiklet turuVanlı kadınlardan farkındalık için bisiklet turu

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