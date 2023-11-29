VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? 29 Kasım 2023 İDO - BUDO feribot seferleri çalışıyor mu, hangi seferler iptal edildi? Şehir Hatları, İDO ve BUDO açıkladı!

Vapur seferlerinin iptal edilip edilmediği vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 29 Kasım 2023 Çarşamba günü İDO - BUDO feribot seferleri de dahil olmak üzere birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, bugün vapur seferleri iptal mi oldu, hangi seferler iptal edildi? İşte Şehir Hatları, İDO ve BUDO'dan yapılan açıklamalar ve 29 Kasım 2023 Çarşamba günü iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Vapur seferleri iptal edildi.

Şehir Hatları'dan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

Ardından yayımlanan duyuru ise şu şekilde:

''İstanbul Liman Başkanlığı kararı ile İstanbul Boğazı elverişsiz hava koşulları sebebiyle yerel deniz trafiğine kapatılmıştır. Tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. "

İPTAL EDİLEN VAPUR SEFERLERİ! (29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA)

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Adalar-Beşiktaş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerimizin Beşiktaş ve Ortaköy İskelesi uğraması

Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp

Kabataş-Adalar

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp

Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Beşiktaş

19:30 Eminönü-Çengelköy

Çengelköy-Kabataş

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş

Kadıköy-Kabataş

İDO - BUDO FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ, DEVAM EDİYOR MU?

İDO ve BUDO'dan da iptal edilen seferlere ilişkin açıklama yapıldı.

İDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

Yalova-Yenikapı 28.11.2023 19:45

Yenikapı-Yalova 28.11.2023 19:45

Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 07:30

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 12:35

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 07:06

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 15:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 12:00

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:30

Bursa-Yenikapı-Kadıköy 29.11.2023 18:01

Kadıköy-Yenikapı-Bursa 29.11.2023 18:35

İDO İPTAL EDİLEN SEFER SORGULAMA EKRANI

BUDO'DA İPTAL EDİLEN SEFERLER

BUDO iptal edilen seferleri şöyle duyurdu:

28.11.2023 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 11:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 12:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 16:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 16:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 19:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

28.11.2023 19:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL EDİLEN SEFER SORGULAMA EKRANI





