Vapur seferleri iptal mi? Şehir Hatları 8 Aralık 2023 iptal olan vapur seferleri neler? Fırtına başladı, o tarihte iki adaya feribot seferi iptal

Hangi vapur seferlerinin iptal edildiği İstanbul'da ikamet eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan konuya dair olarak açıklamada bulunuldu. İşe ve okula gidecek vatandaşlar arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Vapur seferleri ile ilgili yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Şehir Hatları vapur seferleri ekranı ve yayımlanan duyuru...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ? (8 ARALIK 2023 CUMA)

Vapur seferleri ile ilgili açıklamada bulunuldu.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp ve Üsküdar-Haliç hattı seferlerimizin Hasköy İskelesi uğraması ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır.

Bilgilerinize sunarız."

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA!

Marmara ve Ege'de etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Tedbir amaçlı yarın 2 adaya feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

GESTAŞ'TAN AÇIKLAMA! FERİBOT SEFELERİ İPTAL EDİLDİ

Gestaş tarafından yapılan açıklamada, "Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.





