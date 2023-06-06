Varank, 'halef/selef' notuyla paylaştı! Hakan Fidan ve İbrahim Kalın aynı karede... Sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yer almayan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevini Mehmet Fatih Kacır'a devreden Mustafa Varank'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"HALEF/SELEF" NOTUYLA PAYLAŞTI

Kişisel Twitter hesabından "25 Ekim 2021 - Halef/Selef" notuyla bir fotoğraf karesi paylaşan Varank "Arkadaşlarımıza yeni görevlerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verdi.

KALIN, FİDAN, VARANK VE KASAPOĞLU AYNI KAREDE

Söz konusu fotoğrafta MİT Başkanlığı'na atanan İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı'na atanan Hakan Fidan'la birlikte eski bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun olduğu görüldü.

Dört ismin bir masa etrafında yer aldığı karenin altında "Not: "Hamburgerci" bile olsa, görevleri gereği mekan ismi paylaşamıyoruz" notu yazması ise dikkat çekti.

İşte o paylaşım:





