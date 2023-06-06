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  4. Bakan Fidan'dan sonra bu kez İbrahim Kalın paylaşımı! Sahte hesaba giden mesajı sosyal medyayı sallamıştı, MI6 Başkanı Moore'un 'parodi hesap' göndermesi dikkat çekti

Bakan Fidan'dan sonra bu kez İbrahim Kalın paylaşımı! Sahte hesaba giden mesajı sosyal medyayı sallamıştı, MI6 Başkanı Moore'un 'parodi hesap' göndermesi dikkat çekti

06.06.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yeni görevi dolayısıyla tebrik etmek isterken yanlış hesabı etiketlediği paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturan İngiliz dış istihbarat teşkilatı MI6 Başkanı Richard Moore bu kez İbrahim Kalın'ı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına (MİT) getirilmesi dolayısıyla tebrik etti. Moore yeni sosyal medya paylaşımındaki 'parodi hesap' göndermesiyle bir kez daha dikkatleri üstüne çekti.

Bakan Fidan'dan sonra bu kez İbrahim Kalın paylaşımı! Sahte hesaba giden mesajı sosyal medyayı sallamıştı, MI6 Başkanı Moore'un 'parodi hesap' göndermesi dikkat çekti

Seçimler sonrası hükümette yeni görevlerine atanan isimlere dünyadan tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. MI6 Başkanı Richard Moore'un Bakan Fidan'ı tebrik etmek isterken yanlış hesabı etiketlediği paylaşımı sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Richard Moore İbrahim Kalın için de tebrik mesajını Türkçe paylaştı.

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"PARODİ BİR HESAP OLMADIĞINA İNANARAK..."

Moore, Twitter hesabından, "Eski dostum İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na atanmasından dolayı tebrik ediyor, birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Hayırlı olsun." paylaşımı yaptı.

Paylaşımına Kalın'ı da etiketleyen Moore, daha önce Hakan Fidan'ı Dışişleri Bakanı olduğu için tebrik ettiği paylaşımında Fidan adına açılan sahte bir hesabı etiketlemesine işaret ederek, "Bunun parodi bir Twitter hesabı olmadığına inanarak." notunu düştü.

YANLIŞ HESABI ETİKETLEMİŞTİ: HAY AKSİ...

Richard Moore, Twitter'dan yaptığı Türkçe paylaşımda Hakan Fidan'ı tebrik ederek, "Dost ve eski meslektaşıma yeni görevinde başarılar dilerim. Hayırlı olsun, bakanım!" ifadelerini kullanmıştı.

Tebrik mesajına sehven Hakan Fidan ismiyle açılmış bir hesabı ekleyen Moore, yaptığı bir sonraki paylaşımda, "Hay aksi, bu utanç verici! Ama hesap bir parodi olsa bile iyi dileklerim gerçek!" ifadesine yer vermişti.

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TÜRKİYE'DE BÜYÜKELÇİYDİ

Moore, 2014-2017 yıllarında İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak Türkiye'de görev yapmıştı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın Hakan Fidan richard moore

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