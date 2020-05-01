Variety: "Netflix, RTÜK'ün talebi üzerine Designated Survivor dizisinin bir bölümünü Türkiye'den kaldırdı"

ABD'nin önde gelen sinema ve eğlence haber sitelerinden Variety ve Deadline'ın haberine göre, Netflix RTÜK'ün talebi üzerine 'Designated Survivor' dizisinin Türkiye'deki bir bölümünü platformundan kaldırdı.

İki internet sitesi de Netflix'in yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yetkililerin talebi üzerine 'yerel kanunlarla uyum içinde olmak için' bir bölümün platformdan kaldırıldığını duyurdu.

Deadline'daki habere göre bu bölüm ikinci sezonun yedinci bölümü.

Bu bölümde oyuncu Troy Caylak tarafından canlandırılan 'Fatih Turan' adındaki Türkiye'nin cumhurbaşkanı olan bir karakter, Kiefer Sutherland'ın canlandırdığı ABD başkanı Tom Kirkman ile karşı karşıya geliyor.

Bölümün, dünyanın geri kalan ülkelerinde halen platformda bulunduğu kaydedildi.

Dizinin ilk iki sezonunun yapımcılığını Amerikan ABC televizyonu, uluslararası dağıtımını ise Netflix üstlenmişti.

ABC'nin diziyi iptal etmesi üzerine Netflix yapıma devam ederek üçüncü sezonu çekti.

Yapım daha önce Türkiye'de, dizideki ABD başkanı karakterin Türkiye yönetimi ve Türkiye'de gerçekleştiği belirtilen darbe girişimiyle ilgili sözleri yüzünden eleştirilmişti.