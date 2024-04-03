Varis nedir, neden olur? Varis belirtileri ve tedavisi

Varis sadece estetik bir endişe değil aynı zamanda rahatsızlık ve hatta ağrıya neden olabilir. Bacaklarda ağrı, ağırlık hissi, yanma, kaşıntı ve şişlik gibi belirtiler, varisli damarların yaygın semptomları arasındadır. Bununla birlikte ilerleyen vakalarda ciltte renk değişiklikleri, damar çatlamaları ve hatta ülserasyonlar görülebilir. Varisli damarların görünümünü azaltmak ve semptomları kontrol altına almak için birçok etkili tedavi seçeneği bulunur.

Varis, genellikle bacaklarda ve ayaklarda beliren, mor veya mavimsi renkte görülen genişlemiş ve kıvrılmış damarlar olarak tanımlanan bir durumdur. Bu durum kan damarlarının elastikiyetini kaybetmesi ve kanın geri akışının artması sonucu ortaya çıkar. Varis genellikle estetik bir endişe olarak görülse de bazı durumlarda ağrı, ağırlık hissi, şişlik, kaşıntı ve hatta ciltte renk değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir.

Varis neden olur?

Varisler genellikle kan damarlarının zayıflaması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum kanın geriye doğru akışını engelleyen veya normalde çalışması gereken gibi elastik olmayan damar duvarlarına neden olabilir. Varis oluşumuna katkıda bulunan faktörler şunlardır:

Genetik yatkınlık

Yaş ve cinsiyet

Uzun süre ayakta kalma ya da uzun süre oturma

Obezite

Hareketsizlik

Hormonal değişiklikler

Varis genellikle ilerleyen yaşlarda görülse de gençlerde de varis olabilir. Genç yaşta varis neden olur sorusuna cevap olarak şunları söyleyebiliriz:

Aile öyküsünde varis olan gençler erken yaşta varis yaşayabilir. Özellikle ergenlik döneminde ve hamilelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler de varise neden olabilir. Hormonal ilaçlar da varise neden olabilir. Bunların yanı sıra uzun süreli hareketsizlik, sağlıksız yaşam tarzı gibi etkenler de genç yaşta varise neden olabilir.

Varis belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı insanlar hiç belirti yaşamayabilir. Ancak varis belirtilerini fark eden kişilerin bir doktora danışması önemlidir. Varislerin erken teşhisi ve tedavisi, ilerlemesini önlemeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Varis belirtileri şunlardır:

Bacaklarda görülen genişlemiş ve kıvrılmış, mor ya da mavimsi renkte damarlar

Ağrı ve ağırlık hissi

Bacaklarda şişlik

Kaşıntı ve yanma

Kramplar

Ciltte renk değişiklikleri veya deride lekeler

Varis tedavisi nasıl yapılır?

Varis tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Varis çorabı, egzersiz programları, bacakları yüksekte tutma, skleroterapi, lazer tedavisi ve cerrahi müdahale gibi çeşitli tedavi seçenekleri varis yönetiminde kullanılmaktadır. En uygun varis tedavisi yöntemi varisin boyutuna, yaygınlığına ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Varis tedavisinde kullanılan bazı yöntemler şöyle sıralanır:

Varisli damarların kapatılması için ilaç enjeksiyonu yapılabilir.

Lazer tedavisiyle varisli damarlar yakılabilir.

Radyo dalgası tedavisiyle varisli damarlar kapatılabilir.

Köpük tedavisiyle varisli damarlara enjeksiyon yapılabilir.

Varisli damarlarda oluşan basıncı azaltmak için varis çorabı kullanılabilir.

Bazı durumlarda ameliyatlı varis tedavisi uygun görülebilir.

Hangi varis tehlikelidir?

Varislerin tehlikesi, bulundukları yere, boyutlarına ve neden oldukları belirtilere göre değişir. Tehlikeli olabilecek varis türleri şunlardır:

Bacaktaki derin toplardamarlarda oluşan derin ven trombozu

Bacaktaki yüzeysel toplardamarlarda oluşan yüzeysel tromboflebit

Bacaktaki deride oluşan açık bir yara olan varis ülseri

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.





