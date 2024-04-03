Varis nedir, neden olur? Varis belirtileri ve tedavisi

Varis sadece estetik bir endişe değil aynı zamanda rahatsızlık ve hatta ağrıya neden olabilir. Bacaklarda ağrı, ağırlık hissi, yanma, kaşıntı ve şişlik gibi belirtiler, varisli damarların yaygın semptomları arasındadır. Bununla birlikte ilerleyen vakalarda ciltte renk değişiklikleri, damar çatlamaları ve hatta ülserasyonlar görülebilir. Varisli damarların görünümünü azaltmak ve semptomları kontrol altına almak için birçok etkili tedavi seçeneği bulunur.
Varis, genellikle bacaklarda ve ayaklarda beliren, mor veya mavimsi renkte görülen genişlemiş ve kıvrılmış damarlar olarak tanımlanan bir durumdur. Bu durum kan damarlarının elastikiyetini kaybetmesi ve kanın geri akışının artması sonucu ortaya çıkar. Varis genellikle estetik bir endişe olarak görülse de bazı durumlarda ağrı, ağırlık hissi, şişlik, kaşıntı ve hatta ciltte renk değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir.
Varisler genellikle kan damarlarının zayıflaması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum kanın geriye doğru akışını engelleyen veya normalde çalışması gereken gibi elastik olmayan damar duvarlarına neden olabilir. Varis oluşumuna katkıda bulunan faktörler şunlardır:
Varis genellikle ilerleyen yaşlarda görülse de gençlerde de varis olabilir. Genç yaşta varis neden olur sorusuna cevap olarak şunları söyleyebiliriz:
Aile öyküsünde varis olan gençler erken yaşta varis yaşayabilir. Özellikle ergenlik döneminde ve hamilelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler de varise neden olabilir. Hormonal ilaçlar da varise neden olabilir. Bunların yanı sıra uzun süreli hareketsizlik, sağlıksız yaşam tarzı gibi etkenler de genç yaşta varise neden olabilir.
Varis belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı insanlar hiç belirti yaşamayabilir. Ancak varis belirtilerini fark eden kişilerin bir doktora danışması önemlidir. Varislerin erken teşhisi ve tedavisi, ilerlemesini önlemeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Varis belirtileri şunlardır:
Varis tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Varis çorabı, egzersiz programları, bacakları yüksekte tutma, skleroterapi, lazer tedavisi ve cerrahi müdahale gibi çeşitli tedavi seçenekleri varis yönetiminde kullanılmaktadır. En uygun varis tedavisi yöntemi varisin boyutuna, yaygınlığına ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Varis tedavisinde kullanılan bazı yöntemler şöyle sıralanır:
Varislerin tehlikesi, bulundukları yere, boyutlarına ve neden oldukları belirtilere göre değişir. Tehlikeli olabilecek varis türleri şunlardır:
Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.