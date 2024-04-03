HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Varis nedir, neden olur? Varis belirtileri ve tedavisi

Varis nedir, neden olur? Varis belirtileri ve tedavisi

Cem Ölmez Cem Ölmez
29.03.2024 13:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Varis, genellikle bacaklarda ve ayaklarda beliren, mor veya mavimsi renkte görülen genişlemiş ve kıvrılmış damarlar olarak tanımlanır. Varis kan damarlarının elastikiyetini kaybetmesi ve kanın geri akışının artması sonucu ortaya çıkar. Günümüzde hayat tarzının getirdiği, uzun süreli oturarak veya ayakta kalma gibi faktörler nedeniyle varis vakaları artmaktadır.

Varis nedir, neden olur? Varis belirtileri ve tedavisi

İçindekiler

  • Varis nedir?
  • Varis neden olur?
  • Varis belirtileri nelerdir?
  • Varis tedavisi nasıl yapılır?
  • Hangi varis tehlikelidir?

Varis sadece estetik bir endişe değil aynı zamanda rahatsızlık ve hatta ağrıya neden olabilir. Bacaklarda ağrı, ağırlık hissi, yanma, kaşıntı ve şişlik gibi belirtiler, varisli damarların yaygın semptomları arasındadır. Bununla birlikte ilerleyen vakalarda ciltte renk değişiklikleri, damar çatlamaları ve hatta ülserasyonlar görülebilir. Varisli damarların görünümünü azaltmak ve semptomları kontrol altına almak için birçok etkili tedavi seçeneği bulunur.

Varis nedir?

Varis, genellikle bacaklarda ve ayaklarda beliren, mor veya mavimsi renkte görülen genişlemiş ve kıvrılmış damarlar olarak tanımlanan bir durumdur. Bu durum kan damarlarının elastikiyetini kaybetmesi ve kanın geri akışının artması sonucu ortaya çıkar. Varis genellikle estetik bir endişe olarak görülse de bazı durumlarda ağrı, ağırlık hissi, şişlik, kaşıntı ve hatta ciltte renk değişiklikleri gibi semptomlara neden olabilir.

Varis neden olur?

Varisler genellikle kan damarlarının zayıflaması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkar. Bu durum kanın geriye doğru akışını engelleyen veya normalde çalışması gereken gibi elastik olmayan damar duvarlarına neden olabilir. Varis oluşumuna katkıda bulunan faktörler şunlardır:

  • Genetik yatkınlık
  • Yaş ve cinsiyet
  • Uzun süre ayakta kalma ya da uzun süre oturma
  • Obezite
  • Hareketsizlik
  • Hormonal değişiklikler

Varis genellikle ilerleyen yaşlarda görülse de gençlerde de varis olabilir. Genç yaşta varis neden olur sorusuna cevap olarak şunları söyleyebiliriz:

Aile öyküsünde varis olan gençler erken yaşta varis yaşayabilir. Özellikle ergenlik döneminde ve hamilelik sırasında vücutta meydana gelen hormonal değişiklikler de varise neden olabilir. Hormonal ilaçlar da varise neden olabilir. Bunların yanı sıra uzun süreli hareketsizlik, sağlıksız yaşam tarzı gibi etkenler de genç yaşta varise neden olabilir.

Varis belirtileri nelerdir?

Varis belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı insanlar hiç belirti yaşamayabilir. Ancak varis belirtilerini fark eden kişilerin bir doktora danışması önemlidir. Varislerin erken teşhisi ve tedavisi, ilerlemesini önlemeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir. Varis belirtileri şunlardır:

  • Bacaklarda görülen genişlemiş ve kıvrılmış, mor ya da mavimsi renkte damarlar
  • Ağrı ve ağırlık hissi
  • Bacaklarda şişlik
  • Kaşıntı ve yanma
  • Kramplar
  • Ciltte renk değişiklikleri veya deride lekeler

Varis tedavisi nasıl yapılır?

Varis tedavisinde birçok yöntem kullanılmaktadır. Varis çorabı, egzersiz programları, bacakları yüksekte tutma, skleroterapi, lazer tedavisi ve cerrahi müdahale gibi çeşitli tedavi seçenekleri varis yönetiminde kullanılmaktadır. En uygun varis tedavisi yöntemi varisin boyutuna, yaygınlığına ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Varis tedavisinde kullanılan bazı yöntemler şöyle sıralanır:

  • Varisli damarların kapatılması için ilaç enjeksiyonu yapılabilir.
  • Lazer tedavisiyle varisli damarlar yakılabilir.
  • Radyo dalgası tedavisiyle varisli damarlar kapatılabilir.
  • Köpük tedavisiyle varisli damarlara enjeksiyon yapılabilir.
  • Varisli damarlarda oluşan basıncı azaltmak için varis çorabı kullanılabilir.
  • Bazı durumlarda ameliyatlı varis tedavisi uygun görülebilir.

Hangi varis tehlikelidir?

Varislerin tehlikesi, bulundukları yere, boyutlarına ve neden oldukları belirtilere göre değişir. Tehlikeli olabilecek varis türleri şunlardır:

  • Bacaktaki derin toplardamarlarda oluşan derin ven trombozu
  • Bacaktaki yüzeysel toplardamarlarda oluşan yüzeysel tromboflebit
  • Bacaktaki deride oluşan açık bir yara olan varis ülseri

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorunuz varsa doktorunuza danışmanız önemlidir.

Yerel Seçim 2024


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğuŞOK'a dikey süpürge ve mop seti geliyor! 3 Nisan 2024 tarihli ŞOK aktüel kataloğu
MHP'den "Oyumuz DEM'den yüksek" açıklamasıMHP'den "Oyumuz DEM'den yüksek" açıklaması
Ayakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktıAyakkabılarından 3,5 milyon lira değerinde kaçak külçe altın çıktı
Anahtar Kelimeler:
varis evde varis tedavisi varis belirtileri varis çorabı varis ne demek varis nedir varis tedavisi bacakta varis
En Çok Okunan Haberler
Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Mart ayı enflasyonu belli oldu! TÜİK duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz'

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

Rakip tanımayan İBB adayı sandık başında gözaltına alındı: "Herkese 30 bin TL maaş"

'Makam odasından çıktı' denilerek paylaşılmıştı... Sert tepki!

'Makam odasından çıktı' denilerek paylaşılmıştı... Sert tepki!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Volkan'ın geldiğini gören Muslera'nın tepkisi olay oldu!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

Mansur Yavaş'tan 8 isme çağrı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Sokak modasının en gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

Kas ağrılarına son! Çok satan masaj aleti günün fırsat ürünü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.