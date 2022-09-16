Varış noktaları Karayip! Türkiye’den özel uçak ve sahte diplomatik pasaportlarla insan kaçıran örgüt çökertildi

Çoğunluğunu Irak ve İranlı yolcuların oluşturduğu kişiler, 20 bin euro karşılığında Türkiye'den özel uçak ve sahte pasaport karşılığında yurt dışına çıkartılıyordu. Europol tarafından çökertilen çeteyi ele veren ise izledikleri rota oldu.

3 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

13 Eylül’de düzenlenen operasyon kapsamında Belçika, İtalya ve Fransa'da eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda ikisi Belçika’da, üçü İtalya’da olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.

ÖZEL UÇAK VE LÜKS OTOMOBİLE EL KONULDU

Türkiye'den insan kaçakçılığı için kullanılan 2 özel uçak, bir lüks otomobil, sahte pasaport yapımında kullanılan malzemeler ve 80 bin euroya da el kondu.

İtalya’da tespit edilen 173 bin euro ise donduruldu.

Europol’e göre çoğunluğu Irak ve İranlı yolcular, insan kaçakçılığı yapan çetenin yardımıyla özel uçaklarla Türkiye'den ayrılıyorlardı.

İnsan kaçakçıları, özel uçak ve sahte pasaport karşılığında yolculardan 20 bin euro ücret talep ediyordu.

İZLEDİKLERİ ROTA ELE VERDİ

İnsan kaçakçılarını, özel uçakların izlediği rota ele verdi. Türkiye'den kalkan uçakların resmi varış noktası genellikle Karayip Adaları olarak bildirildi.

Ancak uçakların hiçbir zaman resmi varış rotasına ulaşmadığı belirlendi.

Sığınma başvurusunda bulunuyorlardı

MOLA SIRASINDA UÇAKLARI TERK EDİYORLAR

Türkiye'den yola çıkan yolcular, Avrupa havalimanlarındaki mola sırasında, özel uçağı terk ederek, sahte diplomatik pasaportlarını imha ediyor ve sistematik olarak sığınma başvurusunda bulunuyorlardı.

İnsan kaçakçılığı yapan örgüt elemanlarının, kendi uçak filosunu inşa etmek amacıyla sahte çekler düzenledikleri ve havayollarını dolandırdıkları da belirlendi.

Çetenin, faturaları ödemeyerek, birçok oteli de dolandırdığı ortaya çıktı.

Europol’e göre, 2020'nin Ekim ve Aralık ayları arasında 5 farklı Avrupa ülkesinde en az 5 kaçakçılık operasyonu gerçekleşti.

Bunun ardından Avrupa Adli İş Birliğini Geliştirme Ajansı (Eurojust) Haziran 2021’de, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya ve ABD’den savcılarla birlikte müşterek soruşturma ekibi oluşturdu.

Belçika'daki zanlılar Çarşamba günü insan kaçakçılığı, kara para aklama, suç örgütü üyeliği ve sahtecilik suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

