Vaser Liposuction ile bölgesel yağlarınızdan kurtulun!

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, “Vaser liposuction ile bölgesel yağlardan nasıl kurtuluruz?” sorusunu en ince ayrıntılarına kadar bizler için açıkladı. Yoğun iş hayatı temposunda kendine vakit ayırabilen insan sayısı her geçen gün azalırken teknoloji ve tıp insanların yaşam kalitesini arttıracak çözümler ortaya çıkarıyor. Spor ve sağlıklı beslenme için gerekli özveri ve devamlılık sağlanamayan durumlarda kişilerin dış görünüşleri ile ilgili memnuniyetsizlikler ortaya çıkıyor. Kadınların ve erkeklerin bölgesel yağlardan kurtulması hatta spor yapılarak eritmesi zor olan bölgelerde bulunan yağlardan kurtulması vaser liposuction ile mümkün kılınıyor. Dünya üzerinde giderek yaygın bir hale gelen vaser liposuction tekniği, klasik Liposuction uygulamalarından daha fazla tercih edilmektedir. VASER LIPOSUCTION NEDİR? Vaser liposuction uygulanış tekniğinden dolayı klasik liposuctiondan daha etkili olabilir. Bunun nedeni ise ultrasound tekniği ile cilt altında bulunan yağ hücrelerine ses dalgaları gönderilmesi ve yağ hücrelerinin likit hale getirilmesidir.

Likit hale gelmiş yağlar hastaların cildinden alınarak bölgesel yağlardan kurtulma sağlar. Bu operasyonun en güzel tarafı ise alınan yağların istenen bölgelere dolgu yöntemleri ile yeniden enjekte edilerek kıvrımlar elde edilmesi şeklinde karşımıza çıkmasıdır. Bu sayede karın kası görüntüsüne sahip olmak ve istenen kıvrımları da elde etmek mümkün. Alınan yağlar yüz, bacak kıvrımları, göğüs bölgesi hatta dudak dahil olmak üzere birçok bölgede kullanılabiliyor. AVANTAJLARI VE İYİLEŞME SÜRECİ Vaser liposuction tekniği sayesinde tek seferde birkaç bölgede operasyon gerçekleştirilerek kombine bir planlama yapılabiliyor. İstenmeyen bölgesel yağlardan kurtulurken alınan yağlar sahip olmak istediğiniz kıvrımlar için dolgu maddesi olarak kullanılıyor. Başka bölgelere takviye edilen yağın bir kısmı kalıcılığını ömür boyu korurken bir kısmı zaman içerisinde kayboluyor. Böylece büyük değişiklikler elde edilirken iyileşme süreci ise diğer operasyonlara kıyasla oldukça rahat geçiyor. ÜÇ HAFTA BOYUNCA KORSE GİYİLMELİ