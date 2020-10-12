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Vatan Bilgisayar'da veri ihlali yaşandı! Binlerce kişinin şifresine eriştiler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.10.2020 14:20 | Son Güncelleme

Teknoloji mağazası Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde hesabı olan kişiler veri ihlaliyle karşı karşıya kaldı. Vatan Bilgisayar tarafından KVKK'ya (Kişisel Verileri Koruma Kurumu) yapılan veri ihlali bildirimine göre 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesi, kullanıcı adı ve şifrelere yönelik veri ihlalinden etkilendi.

Vatan Bilgisayar'da veri ihlali yaşandı! Binlerce kişinin şifresine eriştiler

Vatan Bilgisayar veri ihlali ile gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan veri ihlali bildirimi ile Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde hesabı olan kişilerin veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı.

VATAN BİLGİSAYAR'IN 27 BİNİ AŞKIN ÜYE HESABI ETKİLENDİ

Bildirime göre www.vatanbilgisayar.com internet sitesinde üyeliği bulunan 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesi söz konusu veri ihlalinden etkilendi. Üyelerin kullanıcı adı ve şifrelerine erişim sağlandı. Konuya ilişkin incelemenin devam edildiği kaydedilirken, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği belirtildi.

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan kişisel veri ihlali bildiriminde, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

İhlalin; başka bir kaynaktan elde edildiği değerlendirilen kullanıcı adı (e-posta) ve şifrelerin veri sorumlusunun internet sitesinde geçerli olup olmadığının denenmesi sonucu, başarılı olan kullanıcı adı ve şifrelerin bir web sitesinde yayınlanması şeklinde gerçekleştiği,
Giriş denemelerinin vatanbilgisayar mobil arayüzünde kullanılan bir web servis altındaki api ile programatik olarak denendiği,
İhlalin 05.10.2020 tarihinde saat 01:30’da gerçekleştiği ve bir güvenlik firmasından gelen uyarı e-maili ile 05.10.2020 tarihinde saat 17:04’te tespit edildiği,
İhlalden etkilenen kişisel verilerin www.vatanbilgisayar.com üye kullanıcı adı (e-posta adresi) ve bu kullanıcıların www.vatanbilgisayar.com'da yer alan şifreleri olduğu,
İhlalden 27.143 vatanbilgisayar.com üyesinin etkilendiği,
İlgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 09.10.2020 tarih ve 2020/789 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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