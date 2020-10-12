Vatan Bilgisayar'da veri ihlali yaşandı! Binlerce kişinin şifresine eriştiler

Vatan Bilgisayar veri ihlali ile gündeme geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan veri ihlali bildirimi ile Vatan Bilgisayar'ın internet sitesinde hesabı olan kişilerin veri ihlali yaşadığı ortaya çıktı.

VATAN BİLGİSAYAR'IN 27 BİNİ AŞKIN ÜYE HESABI ETKİLENDİ

Bildirime göre www.vatanbilgisayar.com internet sitesinde üyeliği bulunan 27 bin 143 vatanbilgisayar.com üyesi söz konusu veri ihlalinden etkilendi. Üyelerin kullanıcı adı ve şifrelerine erişim sağlandı. Konuya ilişkin incelemenin devam edildiği kaydedilirken, ilgili kişilerin veri ihlaliyle ilgili olarak kisiselverim@vatanbilgisayar.com uzantılı e-posta adresinden bilgi alabileceği belirtildi.

Vatan Bilgisayar Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yapılan kişisel veri ihlali bildiriminde, konuyla ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.