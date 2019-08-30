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Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları nedeniyle düzenlenecek tören ve geçişler için Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı.

Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı

Bugün sabah saat 07.00 itibariyle polis, kutlamaların yapılacağı Vatan Caddesi'ne çıkan yolları kapatarak araç geçişine izin vermedi. Sürücüler ise daha önceden belirlenen alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

ÖZEL HAREKAT GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Kapatılan bazı noktalarda özel harekât polislerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü. Vatan Caddesi'nin saat 14.00'te trafiğe açılması bekleniyor.

İşte kapatılan yollar;

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve geliş yönünde
  • D100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • 10.Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri,
  • Hal Yolu Güneyden gelip, Vatan Caddesi girişleri,
  • Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı.

Kaynak: DHA

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Vatan Caddesi 30 Ağustos

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