HABER

Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören provası yapıldı

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören provası gerçekleştirildi.

Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu törende oluşan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti. Tören provasını izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.

Prova kapsamında Vatan Caddesi ve çevresinde de güvenlik önlemlerinin alındı.

Provaların yapıldığı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar olarak Millet Caddesi
ve Fevzipaşa Caddesi kullanılıyor. Saat 14.00'te bitmesi beklenen provanın ardından trafik akışı normale dönecek.

Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar, 30 Ağustos'ta da trafik akışına kapalı olacak.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor5'inci kattan düşen Filiz'in tedavisi sürüyor
Kestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyorKestane şekeri imalathanesine hijyen turnikesinden geçiliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos prova asker Fatih trafik TSK Vatan Caddesi

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden alma ve atama kararı!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Rus vekilden gündemi sarsacak ABD-Türkiye iddiası!

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

Oktay Kaynarca Deniz Çakır'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan neden kovulduğunu açıkladı

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

SGK, düğmeye bastı! Eksik maaş ödenen Bağ-kur'lulara toplu ödeme yapılacak

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

Türkiye-ABD krizi sonrası çok çarpıcı Erdoğan karikatürü!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

ABD Başkanı Donald Trump'tan Suriye açıklaması: ABD yerine Suudi Arabistan ödeme yapacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Avcılar'da vahşet!

Avcılar'da vahşet!

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptı! Linçten son anda kurtuldu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Kurban Bayramı İstanbul, Ankara ve İzmir'de havalar nasıl olacak? - Meteoroloji güncel hava durumu raporu

Ege Denizi'nde deprem!

Ege Denizi'nde deprem!

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Taksim'in ortasında şaşırtan görüntü! Paraları böyle bölüştüler

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

Evine gizli kamera koyunca hayatının şokunu yaşadı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.