Vatan Caddesi'nde 30 Ağustos provası

İSTANBUL (AA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Vatan Caddesi'nde tören provası gerçekleştirildi.
Provada, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet teşkilatlarından askerler ve polisler, askeri zırhlı araçlar ve polis araçları geçiş yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk kuvvetlerinin bir arada olduğu törende oluşan görüntüler, vatandaşların da ilgisini çekti. Tören provasını izleyen vatandaşlardan bazıları o anları cep telefonlarıyla görüntüledi.
Prova kapsamında Vatan Caddesi ve çevresinde de güvenlik önlemlerinin alındı.
Provaların yapıldığı Vatan Caddesi ve bazı bağlantı yolları saat 07.00 itibarıyla trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar olarak Millet Caddesi
ve Fevzipaşa Caddesi kullanılıyor. Saat 14.00'te bitmesi beklenen provanın ardından trafik akışı normale dönecek.
Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar, 30 Ağustos'ta da trafik akışına kapalı olacak.
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