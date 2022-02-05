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Vatan Partisi'nden İBB önünde Ekrem İmamoğlu protestosu! 'BOP eş başkanlığına mı soyundunuz?'

05.02.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) binası önünde toplanan Vatan Partisi üyeleri, Ekrem İmamoğlu'nun büyükelçilerle görüşmesini protesto etti. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, grup adına yaptığı açıklamada, "İBB başkanlığı kesmedi de Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) yeni dönem eş başkanlığına mı soyundunuz?" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nden İBB önünde Ekrem İmamoğlu protestosu! 'BOP eş başkanlığına mı soyundunuz?'

Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. Grup adına açıklamayı, İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen yaptı.

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Dikmen, "Ekrem İmamoğlu ve ekibinin seçim çalışmalarına başladıkları günden itibaren yaptığı ziyaretleri, açıklamaları bir bir izliyoruz. Bu faaliyetleri incelediğimizde, İBB başkanlığının görev ve sorumluluklarından çok, farklı emellere hizmet eden işler peşinde olduğunu görüyoruz" dedi.

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Dikmen, "İngiliz elçiyle yemeğe kar küreme aracıyla giden, 4 kişilik yemeği 48 bin lira İBB kasasından verdiren İmamoğlu'nu halka daha yakın ve mütevazı bir kişilik olarak sunuyorlar. Son olarak ABD'nin yeni büyükelçisi, Türkiye düşmanı Jeff Flake ile görüştü. Bunların İBB başkanlığı ile ilgisi ne? Yoksa sizi İBB başkanlığı kesmedi de Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) yeni dönem eş başkanlığına mı soyundunuz? Yaptığınız görüşmeler bu projenin eş başkanlığına dair rol kapma görüşmeleri midir?" diye konuştu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Vatan Partisi İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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