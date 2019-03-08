Vatan Şaşmaz'a ait ceset görüntülerinin yayılması davasında karar

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin yargılamada, açığa alınan polis memuru Faruk K, 1 yıl 5 ay 15 gün, Faruk K'nin eşinin de yer aldığı diğer 3 sanık ise 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılırken, hapis cezası hükümlerinin açıklanması, 5 yıllık denetim süresi şartıyla geri bırakıldı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada karar verileceği belirtilerek son savunması sorulan Faruk K, olayın başından sonuna kadar hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve zerre kadar menfaati olmadığını ifade ederek, "Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanığın avukatı da, 20 yıllık polis memuru olan müvekkilinin sicilinde herhangi bir disiplin cezası olmadığını belirterek, isnat edilen suçlar oluşmadığını ve beraat talep ettiğini dile getirdi. Diğer sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.