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Vatan Şaşmaz'a ait ceset görüntülerinin yayılması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:23 | Son Güncelleme

Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin, açığa alınan bir polisin de arasında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı - İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi, polis memuru Faruk K'nin, 1 yıl 5 ay 15 gün, diğer 3 sanığın ise 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar verirken, bu ceza hükümlerinin açıklanmasını 5 yıllık denetim süresi şartıyla geri bıraktı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Vatan Şaşmaz ve Filiz Aker'in otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin yargılamada, açığa alınan polis memuru Faruk K, 1 yıl 5 ay 15 gün, Faruk K'nin eşinin de yer aldığı diğer 3 sanık ise 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılırken, hapis cezası hükümlerinin açıklanması, 5 yıllık denetim süresi şartıyla geri bırakıldı.

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, açığa alınan polis memuru sanık Faruk K. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada karar verileceği belirtilerek son savunması sorulan Faruk K, olayın başından sonuna kadar hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmediğini ve zerre kadar menfaati olmadığını ifade ederek, "Maddi ve manevi olarak en çok zarar gören benim. 19 aydır mesleğimden uzaklaştırıldım. Beraatimi istiyorum." dedi.

Sanığın avukatı da, 20 yıllık polis memuru olan müvekkilinin sicilinde herhangi bir disiplin cezası olmadığını belirterek, isnat edilen suçlar oluşmadığını ve beraat talep ettiğini dile getirdi. Diğer sanık avukatları da beraat talebinde bulundu.

- Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme, polis memuru Faruk K'nin, "görevi kötüye kullanmak, gizliliği ihlal ve ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Faruk K'nin eşinin de aralarında bulunduğu diğer 3 sanığın ise, "ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçundan 2 ay 15'er gün hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezalarının hükmünün açıklanmasını 5 yıllık denetim şartıyla geri bıraktı.

- Olay

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, 27 Ağustos 2017'de Beşiktaş'taki bir otel odasında silahla sırtından vurulmuş şekilde bulunmuştu. Şaşmaz'ın, bir dönem sevgili oldukları iddia edilen eski manken Filiz Aker'in silahıyla öldürüldüğü, Şaşmaz'ı vuran Aker'in de aynı odada intihar ettiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili yürütülen soruşturmayı takipsizlikle sonuçlandırırken, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin başka bir soruşturma açmıştı. Bu soruşturma kapsamında, polis memuru Faruk K ve eşi Sibel K. ile Didem Ç. ve Yakup İ. hakkında "gizliliğin ihlali, görevi kötüye kullanma ile ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.

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Ceset görüntülerinin yayılması Faruk K Filiz Aker Vatan Şaşmaz

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