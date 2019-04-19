"Vatana Giderken Heimei Maru" belgeseli Ankara'da gösterildi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan "Vatana Giderken Heimei Maru" isimli belgeselin gösterimine katıldı.
Türk-Japon dostluğunu konu alan belgesel, Ankara'daki Büyülü Fener Sineması'nda ilk kez izleyiciyle buluştu. Belgeseli, Büyükelçi Miyajima'nın yanı sıra çok sayıda sinemasever de izledi.
Belgeselin gösteriminden sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Miyajima, yapımın acıklı ve güzel bir hikayeye sahip olduğunu belirterek, "Filmin hikayesini daha önce bilmiyordum. Filmi izledikten sonra Türk-Japon birlikteliğine dair yeni bir hikaye daha öğrenmiş oldum." dedi.
Miyajima, Türk ve Japonlara barış ve her zaman birlikte çalışma temennisinde bulundu.
Belgeselin yönetmeni Hayriye Savaşçıoğlu, eserin bir gün gösterime girmesine karşın pek çok kişi tarafından izlenmesinin kendisi için hayal gibi olduğunu ifade etti.
Savaşçıoğlu, "6 yıldır bu belgeselle uğraşıyorum. Ciddi bir arşiv taraması yaptım. Birleşmiş Milletler, Kızılay ve Genelkurmay Başkanlığından belgeler aldım. Bunların haricinde elimde yaklaşık 2 bin tane belge oluştu. Daha sonra bunlardan bir kitap oluşturmayı planlıyorum." diye konuştu.
Savaşçıoğlu, belgeselin iki farklı kültürden askerlerin bir arada ve dayanışma içerisinde olmasını anlattığını da söyledi.
- Vatana Giderken Heimei Maru belgeseli
Türk-Japon dostluğunu işleyen "Vatana Giderken Heimei Maru", Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara esir düşen ve 6 yıl esir kamplarında kalan Türk askerinin, 23 Şubat 1921 yılında Heimei Maru isimli gemiyle vatanlarına yola çıkmasını anlatıyor.
Komutanlığını Yarbay Yukichi Tsumura'nın yaptığı Heimei Maru gemisi Midilli Adası açıklarında bir Yunan savaş gemisi tarafından durdurulur ve askerlerin İstanbul'a varışları 16 ay sonra gerçekleşir.
Belgesel hem 30. Ankara Uluslararası Film Festivali ile TRT Belgesel Ödülleri'nde finale kaldı.
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