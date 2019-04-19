"Vatana Giderken Heimei Maru" belgeseli Ankara'da gösterildi

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, 30. Ankara Uluslararası Film Festivali kapsamında izleyiciyle buluşan "Vatana Giderken Heimei Maru" isimli belgeselin gösterimine katıldı.

Türk-Japon dostluğunu konu alan belgesel, Ankara'daki Büyülü Fener Sineması'nda ilk kez izleyiciyle buluştu. Belgeseli, Büyükelçi Miyajima'nın yanı sıra çok sayıda sinemasever de izledi.

Belgeselin gösteriminden sonra AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Büyükelçi Miyajima, yapımın acıklı ve güzel bir hikayeye sahip olduğunu belirterek, "Filmin hikayesini daha önce bilmiyordum. Filmi izledikten sonra Türk-Japon birlikteliğine dair yeni bir hikaye daha öğrenmiş oldum." dedi.

Miyajima, Türk ve Japonlara barış ve her zaman birlikte çalışma temennisinde bulundu.

Belgeselin yönetmeni Hayriye Savaşçıoğlu, eserin bir gün gösterime girmesine karşın pek çok kişi tarafından izlenmesinin kendisi için hayal gibi olduğunu ifade etti.

Savaşçıoğlu, "6 yıldır bu belgeselle uğraşıyorum. Ciddi bir arşiv taraması yaptım. Birleşmiş Milletler, Kızılay ve Genelkurmay Başkanlığından belgeler aldım. Bunların haricinde elimde yaklaşık 2 bin tane belge oluştu. Daha sonra bunlardan bir kitap oluşturmayı planlıyorum." diye konuştu.