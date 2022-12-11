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  4. Vatandaşa yedireceklerdi! 700 kilo sakatat... Hepsi imha edildi

Vatandaşa yedireceklerdi! 700 kilo sakatat... Hepsi imha edildi

11.12.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Ekiplerin şüphelenmesi üzerine durdurulan araçtan 700 kilo sakatat çıktı. 45 yaşındaki sürücü S.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen sakatatlar ise imha edildi.

Vatandaşa yedireceklerdi! 700 kilo sakatat... Hepsi imha edildi

İnegöl-Tahtaköprü yolu üzeri kırsal Hamamlı Mahallesi mevkiinde yol uygulaması yapan İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, sevk raporu olmayan kaçak sakatat ele geçirdi. Araç sürücüsü S.A. gözaltına alınırken, 700 kilo kaçak sakatatın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden alınıp, Bursa'nın Yıldırım ilçesine getirildiği öğrenildi. Sakatatlar, İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde gömülerek imha edildi.

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SÜRÜCÜ ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapılan sürücü S.A., adliyeye sevk edilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Bursa sakatat

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