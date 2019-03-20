"Vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara dersini verecektir"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Şanlıurfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti, balıklara yem attı.

Yerleşkedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Pakdemirli, onlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına geçen Bakan Pakdemirli, burada teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Partililere hitap eden Pakdemirli, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, çok çalışmak gerektiğini söyledi.

"Önümüzde bir hedef var. AK Parti belediyeciliğini, tanımamış olan belediyelerimize tanıtmak. Diğer belediyelerde de mutlaka devamını getirmemiz gerekiyor." diyen Pakdemirli, Şanlıurfa'yı her anlamda başarılı gördüğünü aktardı.