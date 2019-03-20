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"Vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara dersini verecektir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 18:07 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Şanlıurfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum" - "Türkiye'de Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne set çekmeye, hiçbir terör örgütünün ne hakkı ne de gücü vardır"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Şanlıurfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum." dedi.

Bakan Pakdemirli, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında beraberinde Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni ziyaret etti, balıklara yem attı.

Yerleşkedeki vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Pakdemirli, onlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Daha sonra AK Parti Şanlıurfa İl Başkanlığına geçen Bakan Pakdemirli, burada teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Partililere hitap eden Pakdemirli, yerel seçimlerin önemine dikkati çekerek, çok çalışmak gerektiğini söyledi.

"Önümüzde bir hedef var. AK Parti belediyeciliğini, tanımamış olan belediyelerimize tanıtmak. Diğer belediyelerde de mutlaka devamını getirmemiz gerekiyor." diyen Pakdemirli, Şanlıurfa'yı her anlamda başarılı gördüğünü aktardı.

Bekir Pakdemirli, yerel seçimlerde alınacak sonucun her anlamda ülkeyi etkileyeceğini dile getirerek, Türkiye'nin kalkınması için istikrarın önemli olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın yerel seçimden zaferle ayrılacağına inandığını belirten Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İnşallah vatandaşımız imama küfreden, ezanı ıslıklayanlara 31 Mart'ta dersini verecektir. Şanlıurfa'nın da bu konuda bir ders vereceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı olarak çok basit 4 kırmızı çizgimiz var. 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet'. Türkiye'de Türk ve Kürt kardeşliğinin önüne set çekmeye hiçbir terör örgütünün ne hakkı ne de gücü vardır. 31 Mart'ta Şanlıurfa'nın oylarıyla Türkiye'nin oylarını yükseltecek bir kademeye ulaşırız diye düşünüyorum."

Bakan Pakdemirli'nin, konuşmasında AK Parti Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeynel Abidin Beyazgül için kullandığı, "Ver oyunu, boz oyunu, her gün gül, olmasın ürünün zayi, emeğin kül, Urfa berekettir, Urfa nimet, Urfa gül, Urfa'ya yakışacak Zeynel Abidin Beyazgül." ifadesi salondakilerden büyük alkış aldı.

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