HABER

Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu.

Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir vatandaşın yere düşürdüğü parayı gören şahıs, hiçbir şey olmamış gibi parayı alarak cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Anıtpark’ta bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, büfeye gelen Levent K., ödeme yapmak için cebinden çıkardığı paranın 100 lirasını düşürdü. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. daha sonra büfeden ayrıldı. Yaşanan olaydan kısa süre sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen kişi, yere düşen parayı fark etti. Hiçbir şey olmamış gibi yerdeki 100 TL’yi alan şahıs parayı cebine koyarak dışarı çıktı. Parasını düşürdüğünü fark eden Levent K. ise tekrar bayiye gelerek iş yeri sahibine parasını düşürdüğünü söyledi. Bunun üzerine güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Levent K., düşürdüğü parayı bir vatandaşın aldığını gördü.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
İş yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Levent K.’nin elini cebinden çıkartırken paranın yere düştüğü görülüyor. Paranın düştüğünü fark etmeyen Levent K. iş yerinden ayrılıyor. Daha sonra kucağında bir çocukla bayiye gelen bir şahıs, yere düşen parayı alarak cebine koyuyor ve dışarı çıkıyor.

Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Vatandaşın düşürdüğü parayı böyle alıp cebine koydu

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin
Tehdit, şantaj ve fuhuş sanıklarına 21'er yıl hapisTehdit, şantaj ve fuhuş sanıklarına 21'er yıl hapis
Jandarmadan tarihi eser operasyonu; 7 bin 100 obje ele geçtiJandarmadan tarihi eser operasyonu; 7 bin 100 obje ele geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bugün başlıyoruz'

'Bugün başlıyoruz'

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yeşilçam'dan acı haber! 'Tokatçı' rolüyle ünlenmişti

Yüzde 15 zam geldi

Yüzde 15 zam geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Gözler İstanbul'a çevrilmişti! Bir uyarıda o kent için geldi

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.