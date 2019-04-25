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Vatandaşın talebine anında cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:12 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yıldırım ilçesinde yaklaşık 25 bin kişiyi etkileyen içme suyu basınç problemini gidermek için düğmeye bastı.

Vatandaşın talebine anında cevap

Büyükşehir Belediyesi, merkez Yıldırım ilçesinde yaklaşık 25 bin kişiyi etkileyen içme suyu basınç problemini gidermek için düğmeye bastı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BUSKİ ekiplerinin 75. Yıl Mahallesi Ermantaş Caddesi’nde başlattığı çalışmaları yerinde inceledi.
75. Yıl, Değirmenönü, Erikli ve Hamamlıkızık mahallelerinde oturan vatandaşların ‘içme suyunda basınç problemi var’ şeklindeki şikâyetleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından gününde dikkate alınarak işleme konuldu. Gelen talep üzerine bölgeye inceleme ekiplerini gönderen BUSKİ, kesin tespitin ardından gerekli alt yapı çalışmalarını başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alt yapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç’ten bilgi aldı.
Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntının yaklaşık 25 bin kişilik bir nüfusu ilgilendirdiğini söyledi. 75. Yıl, Değirmenönü, Erikli ve Hamamlıkızık’ta oturan vatandaşların içme suyu ile ilgili basınç şikâyetlerini BUSKİ’ye ilettiğini ve ardından derhal harekete geçildiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Bölgede ekiplerimiz tarafından gerekli teknik incelemeler yapıldı. Artan nüfus ve sanayileşme sebebiyle ilgili mahalleleri besleyen isâle hatlarındaki basıncın yetersiz kaldığı tespit edildi. Bunun üzerine sıkıntıyı ortadan kaldırmak amacıyla 75. Yıl Mahallesi Ermantaş Caddesi’nde çalışmalara başladık” dedi.
Sıkıntının kısa sürede giderileceğine işaret eden Başkan Aktaş, “Müdahalenin ardından sadece içme suyu ile ilgili basınç problemi ortadan kalkmış olmayacak, elektrik konusunda da tasarruf sağlamış olacağız” diye konuştu.
Bölgede bundan sonra içme suyu ile ilgili herhangi bir sıkıntının yaşanmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Çalışmalar dolayısıyla çevreye bir miktar rahatsızlık vermiş olabiliriz. Arkadaşlarımız gerekli itinâyı gösteriyorlar. Kazı çalışmaları inşallah bir an önce tamamlanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Vatandaşın talebine anında cevap

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