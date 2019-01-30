HABER

Vatandaşın Türk Bayrağı duyarlılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 20:34 | Son Güncelleme

Malatya’da bir belediye işçisi, odunların üzerine örtülü haldeki Türk bayrağını görünce, aracını durdurarak, bayrağı öpüp katladı.Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışan Sercan Erduran, göreve giderken, bir bahçede odunların üzerine serilen büyük bir Türk bayrağını gördü.

Malatya’da bir belediye işçisi, odunların üzerine örtülü haldeki Türk bayrağını görünce, aracını durdurarak, bayrağı öpüp katladı.
Malatya Büyükşehir Belediyesinde çalışan Sercan Erduran, göreve giderken, bir bahçede odunların üzerine serilen büyük bir Türk bayrağını gördü. Hemen aracı durduran Erduran, odunlarını üzerine serilen Türk Bayrağını alarak öpüp katladı ve bayrağı örtü olarak kullanan vatandaşa tepki gösterdi.
Bu durum ise Erduran’ın yanında bulunan mesai arkadaşı Erdal Kaynar tarafından cep telefonu ile çekildi. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni toplarken, vatandaşın bu tepkisi büyük takdir topladı.
Bayrağı odunların üzerinde aldıktan sonra çok duygulandığını belirten Sercan Erduran, o anları İHA’ya anlattı. Malatya Elazığ karayolu üzerinde bir besi damının ününde odunların üzerine sarılmış Türk bayrağı görünce duyarsız kalmadığını belirten Erduran, "Aracı durdurup indim ve odunların üzerine serilen bayrağı alıp oraya bıkan şahsa vererek odunların üzerine Türk bayrağı serilmez dedim. Bayrak namustur dedim bayrağı teslim ettim” diye konuştu.
Özelikle sosyal medya büyük takdir topladığını ifade eden Erduran, "Sosyal medyada bunun yankı bulması sevindirdi. Ben bunu reklam amaçlı yapmadım, Türk bayrağının odunlarının üzerine serilmesi beni rahatsız etti. O bayrağı oraya koyan şahsıda burada bir kez daha kınıyorum" ifadelerine yer verdi.

Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık Tesadüfen bulundu! Tam 98 milyon yıllık
Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladıUludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı
BM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştüBM Raportörü Callamard Turan Kışlakçı ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Kasımpaşa'dan flaş Diagne açıklaması!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Mahkemeden Metin Akpınar kararı!

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

Araları bozuldu, evliliği kurtaramadılar

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Murat Hazinedar'dan partisine zehir zemberek sözler!

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli Belediye Başkanı adayı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

General Akgülay bakın neden emekli olmuş!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

Sağlıklı bir cilt için La Roche-Posay ürünleri ile tanışın!

IŞİD'in infazcısından kesik başlı fotoğrafına ilginç savunma

IŞİD'in infazcısından korkunç fotoğrafına ilginç savunma

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik! Çok sayıda ekip sevk edildi

Maltepe'de AVM önünde hareketlilik!

Akılalmaz olay! Doktora gitti, eve döndüğünde gözlerine inanamadı

Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Bodrum'da görenler şaşkına uğradı

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'daki korkunç manzara yetkilileri harekete geçirdi

Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.