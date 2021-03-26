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Vatandaşlar yardıma koştu! Kalbi duran hasta için zamanla yarıştılar

26.03.2021 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de hasta taşıyan ambulans aşırı hız nedeniyle bir iş yerinin bahçesine uçtu. Ambulansın devrilmesi sonucu kalbi duran hastayı kurtarmak için vatandaşlar zamanla yarışarak kalp masajı yaparken, ambulansta bulunan 3 sağlık personeli kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Vatandaşlar yardıma koştu! Kalbi duran hasta için zamanla yarıştılar

Alınan bilgiye göre olay Ümraniye’de Site Mahallesinde bulunan Edip Sokak üzerinde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Fatih U. idaresindeki ambulans, vaka olarak çıkış yaptıkları hastayı aldıktan sonra hastaneye dönerken aşırı hız nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir iş yerinin bahçesine uçtu. Aşırının hızın etkisiyle ambulans devrildi.

HASTA KALP MASAJIYLA HAYATA TUTUNDU

Ambulansta bulunan hasta, kaza nedeniyle kalp krizi geçirdi. Ambulansta bulunan sağlık personelleri ile vatandaşlar ambulansta kalbi duran hastayı kurtarmak için zamanla yarışarak kalp masajı yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri hastayı ve meslektaşlarına ilk müdahaleyi yaparak çevredeki hastaneye kaldırdı. Kazada kalbi duran hasta yapılan kalp masajıyla hayata tutundu. Kazada ambulansta bulunan 3 sağlık ekibi kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ayrıca kaza sonrası yaşanan panik çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'İNSANLAR HASTAYI SEDYEYLE ALARAK KALP MASAJI YAPTILAR'

Kazayı gören Fatih Yaman, “Ambulans karşıdan gelerek dümdüz aşağıya uçtuğunu gördüm. Ambulansta bir hasta vardı. İnsanlar hastayı sedyeyle alarak kalp masajı yaptılar, gelen ambulansla hastaneye kaldırdılar” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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