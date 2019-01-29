Vatikan Büyükelçisi değiştirildi

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- VATİKAN'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı merkeze alındı, yerine Lütfullah Göktaş atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararında, Vatikan Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Paçacı'nın merkeze alındığı, bu suretle boşalan göreve Lütfullah Göktaş'ın atandığı bildirildi.
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