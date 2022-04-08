Vazelinin çok yönlü kullanım alanları

1800’lü yıllardan beri kullanılan vazelin yıllar boyunca popülerliğini kaybetmemeyi başarmıştır. Vazelin petrolden geriye kalan artıklardan elde edilmektedir. Genellikle soğuk kış günlerinde fazlasıyla çatlayan ve tahriş olan cildi nemlendirmek adına kullanılan vazelinin birçok faydası bulunmaktadır. Vazelin, hem cilt sorunlarında hem de kaş ve kirpikleri besleme de oldukça etkilidir.
VAZELİN FAYDALARI
- Cildin uzun süre nemli kalmasını sağlar
- Kaş ve kirpikleri besleyerek uzatır
- Dudak çatlaklarına iyi gelir
- Diz ve dirsek gibi bölgelerdeki kuruluğa iyi gelir
- Makyajı etkili bir şekilde çıkartır
- Göz çevresindeki ton farklılıklarını önler
- Yaşlanmayı geciktirir
- Daha kalıcı parfüm kokusu yaratmaya yardımcı olur
- Yaraların iyileşmesine katkı sağlar
- Saç boyasının cilde bulaşmamasını önler
- Deri yüzeyleri parlatır
- Uçuğun iyileşmesine yardımcı olur
Okuyucu Yorumları 0 yorum