Vazelinin çok yönlü kullanım alanları

1800’lü yıllardan beri kullanılan vazelin yıllar boyunca popülerliğini kaybetmemeyi başarmıştır. Vazelin petrolden geriye kalan artıklardan elde edilmektedir. Genellikle soğuk kış günlerinde fazlasıyla çatlayan ve tahriş olan cildi nemlendirmek adına kullanılan vazelinin birçok faydası bulunmaktadır. Vazelin, hem cilt sorunlarında hem de kaş ve kirpikleri besleme de oldukça etkilidir.

VAZELİN FAYDALARI