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Ve Trump adaylığını ilan etti! 'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'

16.11.2022 06:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık seçimleri için adaylığını ilan etti. Beklenen açıklamayı yapan Trump, başvuru evrakını seçim yetkililerine sundu ve “Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi. Donald Trump, 2016'da başkan seçilirken 2020 seçimini Joe Biden'a kaybetmişti.

Ve Trump adaylığını ilan etti! 'Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor'

ABD'de 8 Kasım'da gerçekleşen ara seçim sonuçları Cumhuriyetçi Parti'de hayal kırıklığı yaratırken, Trump'ın başkan adaylığını açıklayarak sonuçlara meydan okuması bekleniyordu.

Trump, önceki gün kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Umarım yarın ülkemizin tarihinin en önemli günlerinden biri olacak!" açıklamasında bulunmuştu.

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TRUMP ADAYLIĞINI İLAN ETTİ

ABD'nin 45’inci Başkanı Trump, destekçilerinin beklediği açıklamayı yaptı. 2024 Başkanlık seçimi için adaylığını duyuran Trump, başvuru evrakını seçim yetkililerine sundu, “Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi.

BIDEN'I ELEŞTİRDİ

Trump, adaylığını ilan ettiği konuşmasında ABD Başkanı Biden'ın izlediği iç ve dış politikaları eleştirdi.

SEÇİMLERİ KAYBETMİŞTİ

Donald Trump, 2016'da başkan seçilirken 2020 seçimini Joe Biden'a kaybetmişti.


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