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  4. Vegan aktivist Tash Peterson yine rahat durmadı! Süpermarketin et reyonuna çiçek koydu... “Noel bir soykırım...”

Vegan aktivist Tash Peterson yine rahat durmadı! Süpermarketin et reyonuna çiçek koydu... “Noel bir soykırım...”

28.12.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı ve vegan aktivisti Tash Peterson, anavatanı Avustralya'da bir süpermarkette et bölümünde çiçeklerin yanına ölmekte olan domuz yavrularının fotoğraflarını koyarken görüldü. Vegan aktivistin protestosu sosyal medyanın gündemine yerleşti.

Vegan aktivist Tash Peterson yine rahat durmadı! Süpermarketin et reyonuna çiçek koydu... “Noel bir soykırım...”

Sosyal medyada hayvan haklarına yönelik paylaşımları ve vegan beslenmeyi teşvik etmek için yaptığı protestolarla dikkatleri üzerine çeken vegan aktivist Tash Peterson, yeni protestosuyla yeniden gündem oldu. 28 yaşındaki fenomen isim bu kez bir süpermarketin et reyonuna giderek çiçek bıraktı. Çiçeklerin yanı sıra Peterson ölmekte olan domuz yavrularının fotoğraflarını koyarak Noel’i bir soykırım olarak nitelendirdi.

PROTESTOSU SES GETİRDİ

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Daha önce aylarda hayvan haklarını savunmak için çırılçıplka protestolar yapan ve bedenini kana bulayarak hayvanların vahşi bir şekilde öldürüldüğünü dile getiren Peterson bu kez Noel’i eleştiren bir prototesto yaptı. Fenomen isim et reyonuna çiçek bırakarak, “Noel bir soykırım. Et, süt, yumurta, bal, kürk ve kuş tüyü vb. endüstriler tarihteki en büyük soykırım. Her yıl üç trilyon hayvan insan gıdası tüketimi için öldürülüyor. ” dedi.

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