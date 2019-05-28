Vegan yazar, erken menopoza girince ete geri döndü!

Glütensiz, tahılsız, süt içermeyen, etsiz ve rafine şekersiz bir diyet uygulayan bir vegan yazar, sebze bazlı rejimi yıktı ve burger yemeye başladı.

38 yaşındaki Virpi Mikkonen, erken menopoza girmesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının ardından et yemeye başladı. Vegan beslenmeyi savunan ödüllü bir blogcu olan Virpi'nin vegan diyeti ve dört yemek kitabının yanı sıra bu sayede yüz binlerce takipçi kazandığı sosyal medya hesabı bulunuyordu.

Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından zamn tavsiyesi ile et yemeye başlayan vegan yazar sosyal medyada Vanelja olarak biliniyordu.

Bu haberin ardından kendisini takip eden ve tavsiyelerini uygulayanlar, Vanelja’ya sosyal medyada tepki gösterdi. Yüzündeki kızarıklardan dolayı uzmanlardan yardım alan Virpi Mikkonen’a çok çiğ yiyecek yemeyi bırakması ve et yemeye başlaması tavsiye edildi.

Öncesinde kendini bitkin hisseden ve ateş basmaları yaşayan Virpi Mikkonen’in günlük yemek menüsünde kahvaltıda omlet, köfte, öğle yemeğinde tavuk ve sebze ve akşam yemeğinde et suyu yer alıyor.