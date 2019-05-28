Vegan yazar, erken menopoza girince ete geri döndü!

Glütensiz, tahılsız, süt içermeyen, etsiz ve rafine şekersiz bir diyet uygulayan bir vegan yazar, sebze bazlı rejimi yıktı ve burger yemeye başladı.
38 yaşındaki Virpi Mikkonen, erken menopoza girmesi nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarının ardından et yemeye başladı. Vegan beslenmeyi savunan ödüllü bir blogcu olan Virpi'nin vegan diyeti ve dört yemek kitabının yanı sıra bu sayede yüz binlerce takipçi kazandığı sosyal medya hesabı bulunuyordu.
Yaşadığı sağlık sorunlarının ardından zamn tavsiyesi ile et yemeye başlayan vegan yazar sosyal medyada Vanelja olarak biliniyordu.
Bu haberin ardından kendisini takip eden ve tavsiyelerini uygulayanlar, Vanelja’ya sosyal medyada tepki gösterdi. Yüzündeki kızarıklardan dolayı uzmanlardan yardım alan Virpi Mikkonen’a çok çiğ yiyecek yemeyi bırakması ve et yemeye başlaması tavsiye edildi.
Öncesinde kendini bitkin hisseden ve ateş basmaları yaşayan Virpi Mikkonen’in günlük yemek menüsünde kahvaltıda omlet, köfte, öğle yemeğinde tavuk ve sebze ve akşam yemeğinde et suyu yer alıyor.
Beslenme reçetesine ayrıca tereyağı ve keçi peyniri de eklenen Mikkonen, ancak yine de sadece yulaf sütü içiyor ve glüten, nişasta ve rafine şekerden kaçınıyor. Açıklamasına göre ise kendini harika hissediyor.
Aslında Mikkonen, bu yaşam tarzından vazgeçen ilk yazar/blogger değil. Yovana Mendoza Ayres adlı bir blog yazarı da bir videosunda balık yerken görülmüş daha sonra hayranlarından özür dilemek zorunda kalmıştı.
29 yaşındaki vegan yazar, temel olarak anemik olmak da dahil olmak üzere sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını iddia ederek, diyetlerine hayvansal proteinler eklediğini açıklamıştı.
Öte yandan “vegan prensi” olarak da bilinen YouTuber Tim Shieff, bu yılın başlarında kendisini hasta ettiği için bitki temelli yaşam tarzından vazgeçtiğini açıklamıştı.
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