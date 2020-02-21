Veganların ofis buzdolaplarında ‘ayrı bir rafa ihtiyacı var’

İngiltere'deki Veganlar Derneği, iş yerlerinde vegan çalışanları desteklemek için "buzdolaplarında veganlara ayrı bir raf yapılması" gibi önerilerin bulunduğu bir kılavuz çıkardı. Kılavuzda, şirket etkinliklerinde veganlara özel menü çıkması ve isteğe bağlı olarak vegan iş kıyafetlerinin çalışanlara temin edilmesi gibi tavsiyeler var. Şirketlerin vegan çalışanlara, ata binme ve barbekü gibi içinde hayvansal gıdaların bulunduğu kurumsal aktivitelerin dışında tutulabilme şansı verilmesi öneriliyor. Tavsiyelerin içinde; mutfak eşyalarının etle temas edip etmediğine göre ayrı renklerde olması, vegan ve içinde et olan yemeklerin ayrı mutfak tezgahlarında hazırlanması ve deri olmayan telefon kılıflarının kullanılması bulunuyor. Veganlar Derneği, oluşturdukları kılavuzun daha pozitif bir çalışma ortamı yaratma amacıyla oluşturulduğunu söylüyor: "Önceliğimiz, vegan çalışanlara karşı saygılı bir tutumun teşvik edilmesi. Veganlara karşı yapılan 'şakalar' sınırını aşarsa, bu sorunu çözmek için gerekli adımlar atılmalı."

'Yediklerimin içeriğini açıklamak zorunda kalıyorum' İngiltere'de vegan yaşam tarzını benimseyen ve hayvansal gıda tüketmeyen yaklaşık 600 bin insan bulunuyor. Onlardan biri Radio 1 Newsbeat programına konuk olan 28 yaşındaki Jess Hawkes. Altı yaşında vegan olmaya karar veren Hawkes, beslenme tercihlerini çalışma arkadaşlarına açıklamasının yorucu olduğunu, sırf vegan olduğu için 'zayıf' olduğunun düşünüldüğünü söylüyor: "İnsanlar kötü niyetli olmasalar dahi et yemediğiniz için kansızlığınızın olduğunu düşünüyorlar, yeterli vitamin ve besini tüketip tüketmediğinizi soruyorlar. "Ben bu soruları kırıcı buluyorum, ama uzun süredir konuyla mücadele ettiğim için artık alıştım." İngiltere'nin Nottingham şehrinde dijital pazarlama alanında çalışan Jess, açıklama yapmaktan yorulduğu için çoğu zaman vegan olduğunu söylemekten kaçınıyor. "Biri beni sırf vegan olduğum için sorguladığında iş yorucu bir hal alıyor, yediğim tüm öğünlerin içinde et olmadığını onlara kanıtlamak zorunda kalıyorum" diyor. 'Vegan olmayanları yargıladığımızı düşünüyorlar' Jess, Veganlar Derneği'nin hazırladığı çalışma kılavuzunun doğru yöne atılmış güzel bir adım olduğunu düşünse de, insanların veganların bakış açısını anlamasının verilen tavsiyelerden daha etkili bir yol olabileceğini söylüyor.