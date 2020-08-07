Veliaht Prens Selman, Kanada'ya suikast timi göndermekle suçlanıyor

61 yaşındaki Jabri, yabancı istihbarat birimleri ile Suudi Arabistan kurumları arasındaki iletişimi yürüten kilit bir isimdi.

Eski bir istihbarat görevlisi olan Jabri üç yıl önce ülkesinden kaçmıştı ve olaydan bu yana da özel güvenlik korumasında yaşıyor.

Yine iddianame göre başarısız suikast planı, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'da öldürülmesinin hemen sonrasına rastlaması ile de dikkat çekiyor.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, eksi bir Suudi istihbarat yetkilisinin öldürülmesi için Kanada'ya bir suikast timi göndermekle suçlanıyor.

"Sanık bin Salman hakkında Dr. Saad'ın zihnindekilerden daha hassas, daha aşağılayıcı ve daha tahrip edici bilgilerin bulunduğu pek az yer vardır. Bunun istisnalarından biri, Dr. Saad'ın öldürülmek isteneceğini düşünerek yaptığı ses kayıtlarıdır.

Saad al-Jabri, Kaplan Timi'nin 2018 yılında İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda işlenen Kaşıkçı cinayetinin arkasında olduğunu da iddia ediyor.

Gazete bu davanın, Veliaht Prens Muhammed'in bir eski Suudi Arabistan yetkilisi tarafından açıkça suçlandığı ilk dava olduğunu aktarıyor.

New York Times gazetesine göre Jabri'nin oğlu Dr. Khalid Aljabri, babasının Suudi Arabistan'da tutuklanan akrabalarının serbest bırakılması için yaptığı girişimlerin bir sonuç vermemesi üzerine bu davayı açtığını söyledi.

Jabri, Kraliyet kurumlarını içeren yolsuzluk iddialarının yanı sıra, "Kaplan Timi" adı verilen ve profesyonel askerlerden oluşan bir grubun yöneticiliğini yapmasıyla ilgili de iddialarda bulunuyor.

Jabri ifadesinde, hedef alınmasına, Kraliyet hakkında sahip olduğu "zarar verici bilgilerin" sebep olduğunu öne sürüyor.

"Bu nedenle bin Selman onun ölmesini istiyor. Bu nedenle bin Selman son üç yılda bu amaç için çalıştı."

Veliaht Prens bin Selman'ın 2017 yılında düzenlediği tasfiye operasyonu sırasında Saad al-Jabri, Türkiye üzerinden Kanda'ya kaçtı.

Saad al-Jabri, Veliaht Prens'in kendisini geri getirmek için çok çaba gösterdiğini, hatta "Sana kesinlikle ulaşacağız" ifadesini içeren özel bir mesaj da gönderdiğini iddia ediyor.

İddianameden: Kaşıkçı cinayetindeki ekipten de biri de Kanada'ya gitti

Jabri'nin iddiasına göre Cemal Kaşıkçı cinayetinden yalnızca iki hafta sonra Kaplan Timi onu öldürmek üzere Kanada'ya geldi.

Dava dosyasına göre, Kaşıkçı cinayetinde vücut parçalarını ayırma işlemine katılmakla suçlanan bir tim üyesi, adli tıp malzemeleri içeren iki çanta ile Kanada'ya gelen ekipte yer aldı.

İddianameye göre, Kanada gümrük birimleri gruptan şüphelenerek, ülkeye girişlerine izin vermedi.

Suudi hükümeti söz konusu iddialar hakkında yorum yapmış değil.

BBC Mayıs ayında, Jabri'nin çocuklarının rehine tutulduğunu, büyük oğlu Halid ile konuşarak haber yapmıştı.