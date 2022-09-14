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Veliler isyan etti! "Vaatler yerine getirilmedi, aylık 650 TL böyle olmaz"

14.09.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece’de depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılan Yunus Emre İlkokulunun velileri, öğrencilerin gönderildiği okulların uzak kaldığını ve çıkış saatinin akşamı bulduğunu söyleyerek eylem yaptı. Velilerden bazıları, “Biz servis talep ediyoruz. Aylık 650 TL servis ücreti, bu şekilde olmaz. Tek çalışan anne ve babalar var." diyerek tepki gösterdi. Öte yandan Mart 2023'te bitirilmesi vaat edilen okulda yıkım gerçekleştirildikten sonra hiçbir şekilde çalışmanın yapılmadığı belirtildi.

Veliler isyan etti! "Vaatler yerine getirilmedi, aylık 650 TL böyle olmaz"

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Papağan Caddesi’ndeki Yunus Emre İlkokulu, depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Bunun üzerine okulda okuyan bin 500 öğrenci çevredeki başka okullara nakledildi. Tahliye edilen okul ise yaklaşık 1 yıl boş kaldı. Bu sürede okul uyuşturucu madde kullananların mekanı haline geldi. Şikayetlerin artması ve olayın basına yansıması üzerine okul 6 Mayıs 2022 tarihinde yıkıldı. Yıkımın ardından Küçükçekmece Kaymakamı Turan Bedirhanoğlu, okulun yapım ihalesinin Mayıs ayının içinde tamamlanacağını söyledi. Ancak üzerinden 4 ay geçmesine rağmen herhangi bir çalışma yapılmazken, okuldan arta kalan moloz yığınları da ortada kaldı.

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VELİLER İSYAN ETTİ

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin nakledildiği okullarda ise ders saatleri değişti. Öğrencilerin öğleden sonra ders başlangıç saati 14.00, çıkış saatleri ise 19.30 oldu. Bunun üzerine hem okulun uzaklığı hem de ders çıkış saatinin geç olmasına veliler tepki gösterdi. Okul önünde toplanan veliler, okula ücretsiz servis talep etti ve çıkış saatinin daha erkene alınmasını talep etti.

"OKULUMUZU YIKTILAR, 2 SENEDİR YAPMADILAR"

Çocukların yatma saatinde okuldan çıktığını belirten veli Ramazan Akkuş, “Okulumuzu yıktılar, 2 senedir yapmadılar. Bundan dolayı şikayetçiyiz. Bu kadar kişi 3 kilometre yürüyerek okula geliyor ve akşam saat 21.00’de çocuklarımızı alıyoruz. Çocukları karanlıkta bulana kadar canımız çıkıyor. Saat 15.00’te ders başlıyor, 20.30’da çıkıyorlar. Çocuk kaçta gelecek, kaçta yemek yiyip uyuyacak, tekrar dinlenip okula gidecek? Bu çocuğu yatma saatinde okuldan alıyoruz” diye konuştu.
Bebeğiyle çocuğunu okula bırakan Fehime Doğan, “Bebeğim var, git gel 3 kilometre yol yapıyor. Getirene kadar canımız çıkıyor, bir de bunun götürmesi var. işimiz var, yemeğimizi yapamıyoruz. Evden saat 13.00 gibi çıktık, gelene kadar saat 14.00’e geldi. Gideceğim şimdi bir daha, saat 18.00 gibi geleceğim” dedi.

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AYLIK 650 LİRA SERVİS ÜCRETİ

Çocukların çok geç saatte çıktığını belirten bir başka anne ise, “Biz servis talep ediyoruz. Aylık 650 TL servis ücreti, bu şekilde olmaz. Tek çalışan anne ve babalar var. Okulumuzu yapsınlar yoksa da bize servis versinler. Servis ücreti verilmiş ama bazı kişilere verilmiş. Kime verildiğini bilmiyoruz” dedi.

"BİR SIRADA 3 KİŞİ OTURULUR MU?"

Sınıf mevcutlarının 60-70 kişiyi bulduğunu anlatan başka veli Fatma Güleç, “Biz okulun bir an önce yapılmasını istiyoruz. şuan da benim 3 tane çocuğum geliyor. Çok uzak olduğu için zor geliyor. Okul kaç senedir yapılacak ama yapılmadı. Bir sırada 3 kişi oturulur mu? Çocuk dün gelmiş isyan ediyor. saat 15.00 gibi içeri alındı, saat 20.00’de çıktı. O saatte çocuk dinlenecek mi, yatacak mı, ders mi yapacak? Kalabalık olması nedeniyle eğitimin kalitesi azalıyor” şeklinde konuştu.

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MART 2023'TE BİTECEK DENİLDİ

Okulun 2023 Mart ayında bitirilmesinin vaat edildiğini anlatan öğrenci velisi Türkan Yılmaz, “Tüm velilere vaat edilen ve geçen sene söylenen gelecek yıl mart ayında bitirilmesi söylenmişti. Ama temeli yıkıldıktan sonra hiçbir şekilde çalışma yapılmadı. Yıkıldı, o da tinerciler girmesin diye. Hala demirleri betonları duruyor. Servis de geçici olacağı için biz okulumuzu istiyoruz. Burada 3-4 çocuğu olan olduğu için servise bütçesi yetmiyor. Biz okulumuzu zamanında dedikleri gibi yapılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Küçükçekmece öğrenci servis
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