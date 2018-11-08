Velilerden lösemili çocuklar için kök hücre bağışı

Kampanyanın bir gün sürecek olmasına rağmen, velilerin sabah saatlerinden itibaren kan bağışında bulunmak için sıraya girdiğini belirten Bektaş, "Bu destekle beraber kanın sürekli ihtiyaç olduğu konusunda ve özellikle lösemili çocuklarımız için farkındalık oluşturmak adına böyle bir kampanya düzenledik. Velilerimizin sınıf öğretmenleriyle güçlü bağları var. Bu anlamda güzel destek geldiğini söyleyebiliriz." ifadesini kullandı.

Öğretmenler aracılığıyla kampanyadan haberdar olan veliler, Türk Kızılayının mobil aracının da yer aldığı standa gelerek kan ve kök hücre bağışı konusunda yetkililerden bilgi aldı. Çok sayıda velinin ilgi gösterdiği kampanyaya, ilçede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Trabzon'da, "Lösemili Çocuklar Haftası" dolayısıyla farkındalık oluşturmak isteyen Araklı Merkez İlkokulu'nun öğretmen ve velilileri, Türk Kızılayına kan ve kök hücre bağışı yaptı.

Okul öğretmenlerinden Safiye Kolaç ise kampanyanın veli ve öğretmenleri kapsamasına rağmen ilçede yaşayan çok sayıda üniversite öğrencisinin de destek verdiğini, bunun da kemik iliği nakli bekleyen çocuklar için umut olduğunu ifade etti.

Velilerden Şeyma Akkaya da kan ve kök hücre bağışı konusunda herkesin duyarlı olması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de veliler olarak ihtiyacı olan insanlara faydamız olması için buraya geldik. Yapılan kan bağışlarının yanı sıra verdiğimiz kök hücrelerin de inşallah kemik iliği bekleyen çocuklarımıza yararı olur. Herkesin bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Bugün kan bağışı ve kök hücre için bekleyen insanlar arasına yarın biz de katılabiliriz."

