HABER

Venezeula Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2019 09:22 | Son Güncelleme

Venezuela Merkez Bankası'ndan, yabancı ülkelerde satılmak üzere 8 ton altının bilinmeyen bir adrese yollandığı ileri sürüldü.

Venezeula Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Euronews Türkiye'nin haberine göre iddiayı ortaya atan muhalif milletvekili Angel Alvarado ile hükümet kaynaklarının aktardıklarına göre geçen hafta çarşamba ile cuma günü arasında, 8 ton altın gizlice araçlara yüklendi, o esnada çevrede güvenlik güçleri yoktu.

Olayın, Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega'nın yurt dışı seyahati sırasında yaşandığı aktarıldı.

Merkez Bankası'ndan iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

2018 yılında 23 ton altının uçakla Venezeula'dan İstanbul'a gönderildiği de iddialar arasında.

Reuters haber ajansının en az 30 kaynağa dayandırdığı haberinde Merkez Bankasının, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini karşılayabilmek için Türkiye'ye ve diğer ülkelere altın gönderdiği yazıldı.

Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacakTekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düşünce...Sonrası içinizi ısıtacak
Kritik görüşmeyle ilgili Trump'tan flaş açıklamaKritik görüşmeyle ilgili Trump'tan flaş açıklama
Trump-Kim zirvesinde 2. günTrump-Kim zirvesinde 2. gün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Maduro altın Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kim Jong-un'la görüşen ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik açıklama!

Kritik görüşmeyle ilgili Trump'tan flaş açıklama

Trump-Kim zirvesinde 2. gün

Trump-Kim zirvesinde 2. gün

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Endonezya'da korkutan deprem! 5,6 şiddetiyle sallandılar!

Endonezya'da korkutan deprem!

Putin ve Netenyahu anlaştı! Yabancı savaşçılar Suriye’den çekilecek

Putin ve Netenyahu'dan Suriye anlaşması!

Tüm sırlarını ortaya döktü! Trump'ın eski avukatı her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.