Venezeula Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Euronews Türkiye'nin haberine göre iddiayı ortaya atan muhalif milletvekili Angel Alvarado ile hükümet kaynaklarının aktardıklarına göre geçen hafta çarşamba ile cuma günü arasında, 8 ton altın gizlice araçlara yüklendi, o esnada çevrede güvenlik güçleri yoktu.

Olayın, Merkez Bankası Başkanı Calixto Ortega'nın yurt dışı seyahati sırasında yaşandığı aktarıldı.

Merkez Bankası'ndan iddialara henüz bir yanıt gelmedi.

2018 yılında 23 ton altının uçakla Venezeula'dan İstanbul'a gönderildiği de iddialar arasında.

Reuters haber ajansının en az 30 kaynağa dayandırdığı haberinde Merkez Bankasının, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini karşılayabilmek için Türkiye'ye ve diğer ülkelere altın gönderdiği yazıldı.

