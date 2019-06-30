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Venezuela, cezaevinde tutulan 59 Kolombiyalıyı serbest bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2019 06:40 | Son Güncelleme

Terörizm suçlamasıyla 2016 yılından bu yana cezaevinde bulunan 59 Kolombiyalı Venezuela hükümetinin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Bachelet'e verdiği taahhüt gereğince serbest bırakıldı

BOGOTA (AA) - Venezuela, 2016 yılından bu yana cezaevinde tuttuğu 59 Kolombiyalıyı Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Michelle Bachelet’e verilen taahhüt çerçevesinde serbest bıraktı.

Başkent Caracas’taki La Yaguara Cezaevinde tutulan Kolombiyalılar serbest kalmalarının ardından Kolombiya’nın Venezuela ile sınır kenti Cucuta’ya ulaştı ve sağlık kontrolünden geçirildi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da “terörizm suçlaması” ile Eylül 2016’dan bu yana cezaevinde tutulan Kolombiyalıların serbest bırakılmasının takdirle karşılandığı belirtildi.

Venezuela hükümetinin Bachelet’e verdiği sözleri yerine getirmeye devam ettiği aktarılan açıklamada ilerleyen günlerde başka kişilerin de cezaevinden çıkarılmasının beklendiği vurgulandı.

Venezuela’da terörizm suçlamasıyla tutuklu yargılanan Kolombiyalılar iki ülke arasındaki gerginliklerin önemli başlıklarından birini oluştuyordu.

Kolombiya medyasında konuya ilişkin haberlerde de Venezuela’da bir mahkemenin geçen yıl söz konusu Kolombiyalıların serbest kalması yönünde karar verdiği fakat Venezuela hükümetinin bunu engellediği hatırlatıldı.

Öte yandan Venezuela’da cezasını tamamlayan ve sınır dışı edilen 3 Kolombiyalı da serbest bırakılanlarla birlikte ülkelerine döndü.

Bachelet geçen hafta uzun süredir siyasi, ekonomik ve sosyal krizlerle yüzleşen Venezuela'yı ziyaret etmiş, Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere yargı, muhalefet ve hükümetten birçok isimle görüşmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiser Michelle B Venezuela

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