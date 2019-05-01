HABER

Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.05.2019 00:40 | Son Güncelleme

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, darbeyi kınayarak Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayipp Erdoğan’a şükranlarını sundu.Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayınladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda Venezuela’daki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.“Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz”Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimini kınayarak "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, darbeyi kınayarak Devlet Başkanı Nicolás Maduro’ya destek verdiği için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayipp Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, sosyal medya hesabı Twitter’dan yayınladığı mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, uluslararası hukuka ve barışa destek verdiği, aynı zamanda Venezuela’daki demokrasiye saygı duyan açık tutumundan ötürü teşekkür ediyoruz." dedi.

“Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki darbe girişimini kınayarak "Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela’ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela’daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela’da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır." ifadesini kullanmıştı.

Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!Avengers Endgame 3 günde bakın ne kadar kazandı!
Çelik: Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahsederÇelik: Birisi de çıkar vesayetin kölelerinden bahseder
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

En Çok Okunan Haberler

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

YSK'nın İstanbul kararını görüşeceği tarih belli oldu

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Sultan Abdülhamit'in rüyası gerçek oluyor

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

Venezuela'da darbe girişimi! Ülke ayakta

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Son dakika: Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Diğer Haberler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

CHP'nin Kılıçdaroğlu saldırısına yönelik önergesine ret

CHP'nin önergesine ret!

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

HDP Eş Genel Başkanı Temelli: YSK tuzak kurmuş

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti'de toplu istifa!

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili dikkat çeken açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Çubuk'taki saldırıyla ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Türkiye'den AB üyeliği ile ilgili flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.