Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza'ndan açıklama

BOGOTA (AA) - Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ve Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya selam yolladığını söyledi.
Bakan Arreaza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaştığını belirtti.
Arreaza, "Erdoğan'ı, BM Genel Kurulundaki olağanüstü konuşmasının ardından selamladık. İlişkilerimizdeki ilerlemeden duyduğu memnuniyeti ve Devlet Başkanı Maduro'ya selamlarını iletti." ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Kurulu öncesinde Venezuela'yı ziyaret etmişti.
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